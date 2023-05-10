Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов заявил, что повестки на военные сборы для граждан, пребывающих в запасе, в ряде регионов будут рассылать в электронном формате, передает ТАСС.

«В основном повестки будут приходить, конечно, в прежней форме. Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», — пояснил Картаполов, добавив, что в регионах, где такие средства все же есть, электронные повестки все равно будут «дублировать традиционным способом».

Также Картаполов напомнил, что электронная система воинского учета будет формироваться до 2025 года. До тех пор, заявил он, систему будут отлаживать в том числе в рамках призывных кампаний.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании реестра военнообязанных электронных повестках 14 апреля. Позднее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки не будут иметь юридической силы в период весеннего призыва. 17 апреля военком Москвы Максим Локтев сообщил, что тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв, но только «после принятия соответствующего постановления правительства РФ». 20 апреля о тестовой рассылке электронных повесток объявил военком Петербурга Сергей Качковский.

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