Минцифры опубликовало проект постановления о создании реестра военнообязанных до конца 2023 года. Через несколько минут его удалили

Минцифры опубликовало проект постановления правительства, регламентирующий сроки создания единого реестра военнообязанных.

В соответствии с документом, электронный реестр воинского учета может быть создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года. На этом этапе предусмотрена апробация методических, организационных и технологических условий для ведения и эксплуатации реестра.

Постепенное введение реестра в эксплуатацию предусматривается на втором этапе в течение всего 2024 года. На третьем, заключительном этапе, который начнется 1 января с 2025 года, Минобороны России начнет его полноценное использование.

Через несколько минут после публикации, когда о документе написали в том числе государственные СМИ, он пропал с сайта. Теперь при попытке зайти по ссылке возникает надпись «Ошибка сервера».

Создание единого реестра военнообязанных предусмотрено принятым в середине апреля законом о цифровых повестках. В соответствии с новыми нормами, военкоматы также смогут рассылать повестки в электронном виде через Госуслуги — и они будут считаться врученными независимо от того, увидел их человек или нет. Тем, кто не явится по повесткам, закроют выезд из страны; также их ограничат в других правах.

Порядок оповещения призывников с помощью электронных повесток также пока не утвержден. Минобороны опубликовало соответствующий проект постановления правительства 29 апреля. В соответствии с документом, электронные повестки будут рассылаться с августа.

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