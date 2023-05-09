Война Четыреста сороковой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 8 мая — здесь, главные фотографии прошедшего дня — здесь.
Главные новости:
- Путин на Параде Победы: «Против России вновь развязана настоящая война».
- Российские войска в ночь на 9 мая нанесли ракетный удар по Украине. ВСУ сообщили, что сбили 23 из 25 ракет.
- Пригожин утверждает, что ВСУ «рвут фланги» на Бахмутском направлении и в ближайшее время начнут контрнаступление.
- Великобритания планирует передать Украине ракеты дальностью до 300 километров.
- Парады в честь Дня Победы отменены в 24 российских городах.
- Украинские журналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка, работавшие в осажденном Мариуполе, получили Пулитцеровскую премию.
Писательницу Линор Горалик исключили из программы литературного фестиваля Prima Vista в Тарту. Как сообщает эстонский телеканал ERR, такое решение было принято в день открытия фестиваля — 8 мая. Горалик, которая должна была стать одним из хедлайнеров русскоязычной программы Prima Vista, успела приехать в Тарту.
Причина, по которой Горалик исключили из программы, — протест украинских участниц фестиваля, поэтесс Анны Грувер и Олены Гусейновой.
В частности, Гусейнова раскритиковала онлайн-издание «ROAR — Вестник оппозиционной русскоязычной культуры», главным редактором которого является Горалик.
Его внешний вид менялся вместе с тенденциями так называемой либеральной интеллигенции, уехавшей из России. Они не пошли на фронт воевать на стороне Украины. Они не остались бороться против своего режима. Они не хотят поражения для своей страны. Этот журнал защищает «русскоязычных» и узаконивает их журнал с несколькими украинскими фамилиями.
«Можем повторить» долго было символом российского ресентимента — а ныне этот слоган, некогда очень популярный, стараются забыть как неловкость. О нем — новый выпуск подкаста «Сигнал».
Генпрокуратура РФ утверждает, что в аннексированной ДНР перед судом предстанут двое бойцов полка «Азов» по обвинению в убийстве трех мирных жителей Мариуполя.
Согласно пресс-релизу ведомства, обвиняемыми являются 24-летний водитель-стрелок Иван Бочкарев и 23-летний пулеметчик Дмитрий Канупер.
По версии следствия, в период с 15 по 20 марта 2022 года Бочкарев и Канупер, находясь на крыше многоквартирного дома по ул. Латышева г. Мариуполь, получили приказ от командира вооруженных сил Украины об устранении мирных жителей. После этого они произвели выстрелы из автомата по двум гражданским лицам, передвигавшимся по ул. Цыбулько на автомобиле, а также в проходивших по указанной улице двоих местных жителей. От полученных ранений трое мужчин скончались на месте, одному удалось укрыться от обстрела.
Бойцы полка «Азов» держали оборону на заводе «Азовсталь» на протяжении почти двух месяцев весной 2022 года. В середине мая защитники «Азовстали», в соответствии с приказом командования, вышли с территории завода и сдались в плен. Минобороны РФ сообщало, что в общей сложности сдались 2439 военнослужащих. Впоследствии Россия и Украина провели несколько обменов пленными, в ходе которых были освобождены многие бойцы «Азова».
«Агентство» также анализирует, насколько истощена, судя по параду 9 мая, российская армия.
«Медиазона» опубликовала обращение лидера группы «Наив» Александра «Чачи» Иванова, устроившего на концерте в Москве акцию в поддержку семьи Маши Москалевой. Музыкант объяснил, почему ему было важно проявить солидарность с тульской школьницей и ее отцом, которой получил два года колонии за «дискредитацию армии» после того, как его дочь нарисовала антивоенный рисунок в школе.
15 апреля Иванов на концерте в Москве вышел в футболке с надписью «Маша Москалева» и призвал зрителей узнать больше о преследовании девочки и ее отца. Зал встретил слова музыканта аплодисментами и начал скандировать «Хуй войне!»
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Британская военная разведка в ежедневном обзоре ситуации в Украине пишет о дефиците воды на аннексированных Россией территориях и о том, как власти РФ пытаются с этим справиться.
Авторы обзора напоминают, что канал Северский Донец — Донбасс, по которому вода, в частности, поступает в Донецк, находится в основном под контролем Украины. В Донецке и многих других населенных пунктах вода подается по специальному графику, в некоторых населенных пунктах на аннексированной территории централизованное водоснабжение и вовсе отсутствует.
Канал, обращает внимание британская военная разведка, проходит через расположенный недалеко от Бахмута город Часов Яр. В этом районе уже несколько месяцев идут бои с массированным обстрелами, в ходе которых, скорее всего, каналу был нанесен ущерб.
Россия строит водопровод, чтобы уменьшить дефицит воды на аннексированных территориях. Однако, говорится в обзоре, крайне маловероятно, что он полностью компенсирует нехватку воды.
Вот как обеспечивали безопасность во время парада на Красной площади
В разгар парада Победы глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин опубликовал через свою пресс-службу видео, в котором заявил, что Минобороны РФ так и не предоставило его группировке обещанные боеприпасы.
Бизнесмен утверждает, что ВСУ «рвут фланги» на Бахмутском направлении, ведут перегруппировку в Запорожье и в ближайшее время начнут контрнаступление. «Они абсолютно четко говорят: контрнаступление будет на земле, а не по телевизору», — добавил он.
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера не уйдет из Бахмута еще несколько дней. «Пободаемся, а там разберемся», — сказал он.
Также он рассказал, что Минобороны якобы угрожало наемникам госизменой в случае оставления Бахмута.
- Евгений Пригожин и ЧВК Вагнера, чьи наемники представляют основу российских сил в боях в Бахмуте, неоднократно публично конфликтовали с Минобороны РФ из-за поставок боеприпасов. 5 мая Пригожин опубликовал видео на фоне трупов наемников, в котором матом кричал в адрес руководства Минобороны РФ, требуя предоставить группировке боеприпасы. Затем он заявил, что ЧВК Вагнер уйдет из Бахмута 10 мая. Вслед Минобороны РФ объявило, что Сергей Шойгу дал задачу «держать на особом контроле» вопросы поставки вооружений в зону «специальной военной операции». 7 мая Пригожин заявлял, что ЧВК Вагнера получила боевое распоряжение, в котором Минобороны РФ пообещало предоставить столько вооружений и боеприпасов, «сколько требуется для продолжения боевых действий».
Российские государственные СМИ показали, как после парада Путин что-то говорил в окружении российских военачальников. Рядом с ним находился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
После этого президент вместе с иностранными лидерами пошел с площади, приветствуя участников парада.
Диктор на Красной площади объявил, что Парад Победы завершен.
В финале музыканты сводного военного оркестра исполнили песню «Победа».
Воздушную часть парада отменили.
Путин завершил свое выступление, и на Красной площади началось шествие парадных расчетов.
Как ранее обратила внимание журналист Арина Бородина, в эфире российских телеканалов под трансляцию парада отведено 40 минут — это меньше, чем обычно.
После объявленной минуты молчания Путин продолжает:
Уважаемые граждане России!
Мы гордимся участниками «специальной военной операции», всеми кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа.
На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вы с честью исполняете свой ратный долг, сражаетесь за Россию.
Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь, молятся о вас.
В годы Великой Отечественной войны наши предки доказали, что нет ничего мощнее нашего единства, нет ничего важнее любви к Родине.
За Россию, за Победу. Ура!
Выступление Путина 9 мая на Красной площади:
Уважаемые бойцы. Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы.
Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность.
Для нас, России, нет недружественных как на Западе, так и на Востоке. Запад твердит о своей исключительности, провоцирует конфликты, сеет ненависть, уничтожает семейные ценности, чтобы и дальше навязывать народам свою волю.
Но мы победили терроризм, справимся и с этим. Россия хочет видеть будущее мирным и стабильным, а любая идеология превосходства — недопустима.
Тем временем на Красной площади начался парад. Министр обороны РФ Сергей Шойгу завершил объезд войск. Сейчас будет выступать Путин.
«Четыре часа утра — это время фашистов и рашистов»
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк — о ночной российской атаке по Киеву 9 мая.
Бомбить мирный Киев 17 ракетами в 4 утра — все, что нужно знать об их «победе»!
4 часа утра! Это время фашистов и рашистов!
Но время безнаказанности закончится!
Спасибо нашим силам обороны, которые стали надежной обороной Европы!
День Европы!
Власти 24 российских городов, подсчитала «Верстка», приняли решение не проводить парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Только за последние несколько дней от проведения парадов отказались в Кургане, Белгороде и Новочеркасске.
Как напоминает «Верстка», 22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в День Победы военные парады планируется провести в 28 городах. Таким образом, делает вывод издание, отменены почти все парады в честь 9 Мая.
Парад Победы на Красной площади начнется через несколько минут.
Если вам интересно его посмотреть, то вот некоторые из прямых трансляций:
- Первый канал (сайт)
- «Россия 1» (ВКонтакте)
- ТАСС (телеграм)
- «Дождь» (ютьюб)
9 мая США намерены объявить об очередном пакете военной помощи Украине в размере 1,2 миллиарда долларов, сообщает Associated Press.
Как сообщил источник агентства в американской администрации, в преддверии ожидающегося украинского контрнаступления Вашингтон намерен направить Киеву беспилотники, артиллерийские боеприпасы и ракеты для средств ПВО.
Новый пакет финансируется в рамках «Инициативы по содействию безопасности Украины», а это значит, что оружие поступит не из запасов министерства обороны США, а будет произведено и закуплено по контракту у военных компаний.
На прошлой неделе Вашингтон выделил Украине помощь на сумму в 300 миллионов долларов. Этот пакет стал 37-м по счету с августа 2021 года, пишет CNN.
Полномасштабное вторжение российских войск в Украину заставляет пересмотреть многие устоявшиеся представления — в том числе о негласном каноне «величайших военных фильмов», посвященных Второй мировой. Кинокритик Антон Долин предлагает свою подборку картин, нестандартно анализирующих травмы и уроки самой кровопролитной войны в истории.
Российские государственные агентства рапортуют, что к параду на Красной площади все готово.
Украинские документалист и видеограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка, продюсер Василиса Степаненко, ставшие свидетелями осады Мариуполя российскими войсками весной 2022 года, получили Пулитцеровскую премию 2023 года. Журналисты, сотрудничающие с агентством Associated Press, были удостоены награды за репортажи из осажденного города в самой престижной номинации «За служение обществу».
Команда Associated Press получила еще одну Пулитцеровскую премию 2023 года в номинации «Новостная фотография» — за фоторепортажи из Украины. Среди фотографов, разделивших эту премию — Евгений Малолетка, Эмилио Моренатти, Филипе Дана, Родриго Абд, Вадим Гирда.
Великобритания собирается поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на уведомление, которое британское Минобороны разместило в материалах закупки Международного фонда поддержки Украины (IFU).
В документе участников фонда попросили «выразить заинтересованность» в том, чтобы предоставить Украине возможности для нанесения ударов на расстоянии до 300 километров. В уведомлении участникам предложили ответить в течение трех дней.
Британский чиновник сообщил WP на условиях анонимности, что окончательное решение пока не принято. Источник не уточнил сроки поставок, тип и количество рассматриваемого оружия.
Село Долина, 8 мая
В ночь на 9 мая под очередной обстрел попал город Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами, в результате чего были повреждены окна, балконы и фасады обоих домов, а также припаркованные рядом шесть автомобилей. О пострадавших информации не поступало.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром 9 мая обстрелу ВСУ подвергся населенный пункт Курковичи Стародубского муниципального округа.
По данным чиновника, один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. «В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение. Силами военнослужащих пограничного управления и главы администрации муниципального округа с огнем удалось справиться до прибытия пожарных. Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка», — написал он в телеграме.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.