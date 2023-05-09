The Washington Post: Великобритания готовится передать Украине ракеты дальностью до 300 километров

Великобритания собирается поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на уведомление, которое британское Минобороны разместило в материалах закупки Международного фонда поддержки Украины ( ).

В документе участников фонда попросили «выразить заинтересованность» в том, чтобы предоставить Украине возможности для нанесения ударов на расстоянии до 300 километров. В уведомлении участникам предложили ответить в течение трех дней.

Британский чиновник сообщил WP на условиях анонимности, что окончательное решение пока не принято. Источник не уточнил сроки поставок, тип и количество рассматриваемого оружия.

Как отмечает издание, уведомление министерства — это «существенный шаг на пути к тому, чтобы Великобритания сама поставила такие боеприпасы». Газета считает, что запрошенные характеристики соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow, которые могут быть установлены на украинских самолетах советского производства.

WP указывает, что в утекших секретных документах Пентагона и разведки США говорилось о том, что Великобритания намерена отправить Украине неопределенное количество ракет Storm Shadow, а также британский персонал, который поможет в наведении ракет на цели.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак говорил на Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале, что Великобритания намерена стать первой страной, предоставившей Украине оружие большей дальности.

Власти Украины долгое время просят союзников предоставить дальнобойные ракеты, но в США опасались, что это приведет к эскалации конфликта. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников дал союзникам гарантии, что Украина не будет бить дальнобойными ракетами по территории России.

Самым дальнобойным оружием, которое Украина получила от западных союзников, считаются реактивные системы залпового огня HIMARS со снарядами GMLRS, дальность которых составляет около 80 километров.

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