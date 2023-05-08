Война Четыреста тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»

В Одесской области из-за ракетного удара сгорел склад с гуманитарной помощью Красного Креста

Как сообщает украинский Красный Крест, в результате ракетного удара по Одесской области 8 мая полностью разрушен склад, который арендовало местное отделение Красного Креста. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, хранившуюся на складе.

Красный Крест перестал выдавать гуманитарную помощь в Одесской области и приостановил деятельность некоторых проектов в регионе.

Ранее сообщалось, что из-за удара ракетами Х-22 по складу, расположенному под Одессой, погиб охранник склада, три человека получили ранения. «Страна» писала, что ракета попала в склад местного продовольственного предприятия.

В то же время представитель «властей» аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что под удар попали склады ВСУ.

Одесская областная организация общества Красного Креста

Одесская областная организация общества Красного Креста