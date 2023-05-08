Война Четыреста тридцать девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 7 мая — здесь, фотографии дня — здесь.
Главные новости:
- Арестован обвиняемый по делу о покушении на Прилепина.
- Зеленский предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом 8 мая.
- Россия ночью ударила по Украине дронами. В Киеве пострадали пять человек.
- Из-за ракетного удара под Одессой погиб один человек, три ранены.
- Песков назвал «чудовищными» слова главы разведки Украины, пообещавшего «убивать русских в любой точке мира до полной победы».
В Одесской области из-за ракетного удара сгорел склад с гуманитарной помощью Красного Креста
Как сообщает украинский Красный Крест, в результате ракетного удара по Одесской области 8 мая полностью разрушен склад, который арендовало местное отделение Красного Креста. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, хранившуюся на складе.
Красный Крест перестал выдавать гуманитарную помощь в Одесской области и приостановил деятельность некоторых проектов в регионе.
Ранее сообщалось, что из-за удара ракетами Х-22 по складу, расположенному под Одессой, погиб охранник склада, три человека получили ранения. «Страна» писала, что ракета попала в склад местного продовольственного предприятия.
В то же время представитель «властей» аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что под удар попали склады ВСУ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приедет в Киев 9 мая, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Ожидается, что она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию 8-9 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина 8 мая приедет с рабочим визитом в Москву. 9 мая он будет участвовать в мероприятиях в честь Дня Победы в Великой отечественной войне.
Приглашение приехать в Москву на День Победы получил и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, но принято ли приглашение, не ясно. Также власти России позвали президента Таджикистана Эмомали Рахмона, но он планирует участвовать в праздновании в Душанбе, а решение о визите в Москву пока не принято.
В Москву уже приехал глава Кыргызстана Садыр Жапаров.
В Украине завели дело против Владимира Машкова
Российский актер Владимир Машков стал подозреваемым по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным спецслужбы, Машков публично оправдывает российское вторжение в Украину, он посещал аннексированные Крым и восточные регионы Украины, а также «призывал к уничтожению Украины». Машков, по данным СБУ, входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.
Машков стал подозреваемым по трем статьям Уголовного кодекса Украины: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.
СБУ Украины сопроводила свое сообщение фотографией Машкова.
Китай призвал Евросоюз «не совершать ошибку» и отказаться от санкций в отношении семи китайских технологических компаний, поставлявших России оборудование, которое можно использовать в военных целях. Об этом, как пишет ТАСС, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Если сообщения СМИ окажутся правдой… подобные действия европейской стороны серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество между ЕС и Китаем. Европейской стороне не стоит совершать ошибку, в противном случае Пекин будет вынужден решительно защитить свои рационально обоснованные законные права», — сказал китайский дипломат на брифинге для журналистов.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в ЕС обсуждают предложение ввести санкции в отношении семи китайских компаний из-за поставок оборудования в Россию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента РФ Владимира Путина посетит Москву и 9 мая будет присутствовать на мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
В Москву на празднование Дня Победы уже приехал президент Кыргызстана Садыр Жапаров. «Ведомости» писали в конце апреля, что, предположительно, Жапаров станет единственным иностранным лидером, который приедет в Москву на 9 Мая.
Ранее пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона сообщила, что Путин пригласил его на День Победы в Москву. Пресс-служба Рахмона уточнила, что глава Таджикистана будет праздновать 9 Мая в Душанбе.
В большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, отменили воздушную тревогу. Она действует только в Черниговской области.
Петербург, 8 мая
Арт-группа «Явь» представила в Петербурге новую антивоенную работу Russian Cyberpunk, приуроченную к 9 Мая. Вот что рассказал автор работы в комментарии «Медузе»:
Однажды мне довелось увидеть репортаж о Военно-историческом музее бундесвера в Дрездене, в котором представлена антивоенная экспозиция, освещающая ужасы Второй мировой войны и то, какими немцы с нее вернулись. Вдохновленные этой экспозицией, мы сделали собственное художественное произведение под названием Russian Cyberpunk, актуализирующее тему в контексте современных событий.
Представительство Евросоюза в РФ в поздравлении по случаю Дня Победы почтило память погибших во время российского вторжения в Украину.
Суд в Нижегородской области арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Захара Прилепина, сообщила Генпрокуратура РФ. Ранее СК обвинил Пермякова по статьям о террористическом акте и незаконном обороте оружия.
6 мая в Борском районе Нижегородской области взорвалась машина писателя и политика Захара Прилепина. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. В тот же день, как сообщили СМИ, полиция задержала двух подозреваемых (официально известно об одном задержанном).
Украинские СМИ сообщают, что тревога в Украине, в том числе в Киеве, объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К — носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Воздушная тревога объявлена по всей Украине.
Ночной удар дронов-камикадзе на Украину не повлиял на энергетику страны, сообщает «Укрэнерго».
В компании отметили, что из-за обстрелов повреждены сети в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Поврежденные объекты восстанавливают.
В Донецке из-за детонации мины «Лепесток» пострадал местный житель 1970 года рождения, сообщил мэр аннексированного города Алексей Кулемзин. По его словам, взрыв произошел утром на улице Бирюзова в Кировском районе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чудовищным» заявление главы разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах россиян.
«Это, действительно, чудовищное заявление. Это заявление и сказанное господином Будановым является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности. И это заявление дает еще одну очень важную характеристику киевскому режиму. Мы решительным образом осуждаем такие заявления», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, заявление Буданова «подтверждает правильность» решения Владимира Путина начать «специальную военную операцию» (так власти РФ называют вторжение в Украину).
Ранее Кирилл Буданов в интервью Yahoo News сказал, отвечая на вопрос о связи Киева с убийством Дарьи Дугиной, что «мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением ко Дню Победы. Он заявил, что вклад украинского народа в победу над нацизмом во Второй мировой войне не будет забыт, и пообещал, что Украина не позволит «присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции». Зеленский предложил перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая, а 9 мая отмечать День Европы — международный праздник мира и единства в странах Евросоюза. «Медуза» публикует обращение Зеленского целиком.
В ночь на 8 мая Россия совершила самую массовую атаку дронами-камикадзе на Киев, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, всего по Украине запустили 60 дронов «Шахед», 36 из них — в направлении Киева. Все беспилотники сбиты.
«Обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. К счастью, обошлось без жертв. Но ранены пять человек в двух районах города. Трое из них — в многоэтажке. Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали. Врачи говорят, что угрозы жизни нет», — заявил Кличко.
Виталий Кличко посетил многоэтажный дом в Святошинском районе, поврежденный обломками дрона.
По последним данным, один человек погиб и три пострадали из-за ракетного удара по складу под Одессой
Под завалами нашли тело охранника склада, сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-секретаря оперативного командования «Юг» Наталью Гуменюк.
Ранее сообщалось, что пострадали три человека.
В регионах на севере, востоке и юге Украины объявлена воздушная тревога. Украинские паблики сообщают, что взрывы звучат в Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада собирается «в ускоренном режиме» принять президентский законопроект, в котором предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Следственный комитет РФ предъявил обвинения Александру Пермякову по делу о покушении на Захара Прилепина. Пермякова обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте оружия. Следствие ходатайствует об его аресте.
Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель писателя Александр Шубин погиб. Раненого Прилепина с места взрыва перевезли на вертолете в Нижегородскую областную больницу, где ему сделали операцию. Утром 7 мая Прилепина вывели из медикаментозной комы.
Портал «Госуслуги» разослал пользователям сообщения, в которых предложил поздравить российских военных, находящихся в Украине, с Днем Победы.
Решившим отправить поздравление, пишет «Дождь», нужно заказать соответствующую услугу на портале «Госуслуги» и написать поздравление. Его проверят, распечатают на открытке и доставят воюющим в Украине.
Инструкция «Медузы», как получить визу цифрового кочевника в Европе — не только тем, кто работает в IT
Цифровыми кочевниками, как правило, становятся сотрудники сферы IT, которые могут позволить себе работать удаленно за хорошие деньги. Но на самом деле работать в этой области не обязательно, важнее уровень дохода. «Медуза» рассказывает о шести странах Европы, где россиянам относительно легко получить ВНЖ на этом основании. И куда не очень сложно въехать с учетом всех введенных после начала войны ограничений.
Евросоюз предложил ввести санкции против семи компаний из Китая, которые подозревают в том, что они продавали России оборудование, которое может быть использовано в военных целях, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Некоторые из этих компаний уже попали под санкции США. Этот шаг Брюсселя, вероятно, вызовет недовольство Пекина, пишет FT. До сих пор ЕС избегал санкций против Китая, утверждая, что нет доказательств того, что он напрямую поставляет оружие Москве.
Санкционный список должны единогласно одобрить все 27 стран — членов Евросоюза, прежде чем он будет введен в действие.
Сотрудники ФСБ задержали в Челябинской области трех граждан, пытавшихся совершить диверсию на перегоне железной дороги, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления спецслужбы.
В пресс-службе Южно-Уральской железной дороги рассказали, что ночью 7 мая было зафиксировано возгорание релейного и батарейного шкафов на перегоне Супряк — Цемзавод.
После полномасштабного российского вторжения в Украину в России стали чаще устраивать диверсии на железной дороге.
Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине пишет о том, что российские власти пытаются завербовать для участия в боевых действиях трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.
Рекрутеры, говорится в обзоре, посещают мечети, а в миграционных центрах сотрудники предлагают иностранцам службу в российской армии. Поступивших на военную службу иностранцев, считают в Минобороны Великобритании, скорее всего, отправят на передовую, где уровень потерь российских войск чрезвычайно высок.
Попытка завербовать трудовых мигрантов — лишь один из способов, которыми власти РФ пытаются достичь заявленной Минобороны цели, отправить на войну 400 тысяч «добровольцев». Новую волну мобилизации, считают авторы обзора, власти РФ будут стараться не объявлять как можно дольше.