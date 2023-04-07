Соучредитель украинского «Монобанка» пообещал 20 миллионов гривен за посадку беспилотника на Красной площади 9 мая

Один из учредителей украинского «Монобанка» и производителя беспилотников «Довбуш Т10» Владимир Яценко пообещал отдать не менее 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов) тому, кто посадит дрон на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом, сообщает «Апостроф», он заявил в эфире телемарафона.

Во время беседы с журналистами он напомнил, что 9 мая на Красной площади ежегодно проходит парад, в котором участвуют военные. «То есть это будут, как они [власти России] говорят, „законные военные цели“. Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА, — давайте ему создадим „праздник“», — сказал бизнесмен.

Яценко сообщил, что готов заплатить премию украинскому производителю беспилотников, чей аппарат с помощью военного оператора приземлится на Красной площади 9 мая. В своем фейсбуке бизнесмен также опубликовал ссылку на сбор в «Монобанке» для желающих увеличить сумму премии.

«Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи, и будет направлена на усовершенствование БПЛА. Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг, например, „Слава Украине“, „Героям Слава“ и так далее», — сказал Яценко, отметив, что беспилотник «Довбуш Т10» полетит «вне конкурса».

Комментируя сообщения о падении в Новой Москве дрона с надписью «Слава Украине», бизнесмен заявил, что это была «подготовка к параду».

С декабря 2022 года сообщается об атаках беспилотников на военные и стратегические объекты в глубоком тылу российской армии, а также о падении дронов в разных городах России. Так, 28 февраля в нескольких регионах РФ, в том числе на юге страны и под Москвой, упали беспилотные аппараты. Некоторые из них, по данным СМИ, несли взрывчатые вещества.

6 апреля сообщалось о падении двух самодельных дронов в Подмосковье. Один из них нашли на территории оборонного завода «Факел» в Химках. Беспилотник, как писали СМИ, был оснащенный фото- и видеокамерой. Украина не берет на себя ответственность за инциденты с дронами. В частности, в офисе украинского президента говорили, что падение дронов в России — это «внутренние атаки».

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