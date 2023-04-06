В Химках на территории оборонного завода «Факел» упал самодельный дрон с камерами

В подмосковных Химках на территории машиностроительного конструктурского бюро (МКБ) имени академика Грушина нашли упавший дрон, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

«Накануне на территории МКБ „Факел“ найден упавшим квадрокоптер, оснащенный фото- и видеокамерой. Предварительно, боевой нагрузки на нем не было», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас устанавливают, кто и зачем запустил дрон.

Упавший беспилотник был самодельным, размером размером 30 на 30 сантиметров, сообщил Mash. Его нашли охранники предприятия при обходе территории. По предварительным данным, дрон упал из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь телеграм-канал Shot со ссылкой на источник заявил, что еще один самодельный дрон упал у частного дома неподалеку от промзоны в подмосковном Подольске. Рядом с местом падения находятся заводы по производству железнодорожного транспорта и изготовлению гидродвигателей. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Власти Подмосковья и правоохранительные органы сообщения о падении беспилотников не комментировали.

С конца февраля несколько раз сообщалось о падении беспилотников в Подмосковье. 28 февраля в деревне Губастово в Коломенском районе неподалеку от газовой компрессорной станции «Газпрома» упал дрон, как утверждалось, начиненный взрывчаткой. Сообщалось, что другой беспилотник мог взорваться в самой Коломне в начале марта. 28 марта у железнодорожных путей в Новой Москве обнаружили обломки дрона с надписью «Слава Украине» на корпусе.

Главные события дня

Война Четыреста седьмой день

Главные события дня

Война Четыреста седьмой день