ТАСС: в Коломне мог взорваться беспилотник. МЧС следов взрыва не обнаружило

В подмосковной Коломне, где вечером 2 марта местные жители слышали звуки взрыва, мог взорваться беспилотник, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, взрыв «произошел в воздухе». «С большой вероятностью, речь идет о беспилотнике. Но пока сказать точно нельзя, поскольку обломки найти не могут», — добавил он.

В МЧС по региону заявили, что специалисты ведомства, обследовавшие место предполагаемого взрыва, ничего не обнаружили. Газовое и электроснабжение в Коломне работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано, отметили в министерстве энергетики Подмосковья.

Baza пишет, что полиция и МЧС расширили географию поиска следов происшествия: их ищут в соседних с Коломной районах — Раменском и Воскресенском. Издание утверждает, что видео с заревом, которое местные жители приняли за последствия взрыва, оказалось «свечением, исходящим от местных крупных теплиц».

Mash предполагает, что звук, который жители Коломны приняли за взрыв, «мог быть звуком от перехода самолетов МиГ на сверхзвуковую скорость».

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Вечером 2 марта в районе подмосковной Коломны были слышны звуки взрыва. Сообщалось, что взрыв произошел в одном из соседних сел и был слышен практически во всех районах города. В пресс-службе администрации Коломны заявили, что на место предполагаемого взрыва выехали экстренные службы.

28 февраля в деревне Губастово в Коломенском районе Подмосковья неподалеку от газовой компрессорной станции «Газпрома» упал беспилотник. СМИ со ссылкой на ФСБ сообщали, что дрон был начинен взрывчаткой C-4. В результате происшествия никто не пострадал.

27-28 февраля беспилотники также упали в Краснодарском крае, Адыгее, Белгородской и Брянской областях.

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