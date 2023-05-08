Никол Пашинян приедет в Москву на День Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента России Владимира Путина 8 мая приедет с рабочим визитом в Москву. 9 мая он примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы в Великой отечественной войне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Приглашение принять участие в праздновании Дня Победы в Москве получил и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на туркменские СМИ, пригласил Бердымухамедова в Москву во время телефонного разговора. Принято ли приглашение, не уточняется.

На День Победы в Москву власти России позвали и президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В пресс-службе Рахмона, пишут «Ведомости», сообщили, президент планирует участвовать в праздновании в Душанбе, а решение о визите в Москву пока не принято.

Ранее было известно лишь об одном лидере иностранного государства, чей визит в Москву ожидается 9 мая, главе Кыргызстана Садыре Жапарове.

В 2022 году на празднование Дня Победы в Москву не приезжал ни один лидер иностранного государства. В Кремле заявляли, что никого не приглашали, так как «не юбилейная дата».

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