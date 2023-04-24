На праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Москве ожидается визит единственного иностранного лидера — главы Кыргызстана Садыра Жапарова, пишут «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник и собеседник, источник, близкий к администрации президента.

Жапарова на празднование Дня Победы пригласил в Россию в конце марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. «Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно», — говорил Оверчук, анонсирую визит.

По данным источников «Ведомостей», в рамках визита, который пройдет в эти дни, предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры Путина и Жапарова.

В 2022 году на празднование Дня Победы в Москву не приехал ни один лидер иностранного государства. В Кремле заявляли, что не приглашали зарубежных лидеров. «Это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян», — сказал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ряде регионов России 9 мая 2023 года «по соображениям безопасности» решили отказаться от парада в честь Дня Победы. В Москве не будут проводить шествие «Бессмертного полка».

Читайте также

Как меняется отношение россиян к Великой Отечественной войне из-за войны в Украине? Отвечают историки, политолог, социолог и философ

Читайте также

Как меняется отношение россиян к Великой Отечественной войне из-за войны в Украине? Отвечают историки, политолог, социолог и философ