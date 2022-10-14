«Да, мы малые народы. Но у нас есть история, культура. Мы хотим, чтобы нас уважали» Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал Путина не относиться к странам Центральной Азии так, как было принято при СССР

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14 октября в Астане впервые прошел саммит «Россия — Центральная Азия». В нем приняли участие главы РФ, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Во время саммита к российскому президенту Владимиру Путину обратился лидер Таджикистана Эмомали Рахмон. Он высказался об отношениях России со странами Центральной Азии и с Таджикистаном в частности. По словам Рахмона, в Душанбе всегда уважали интересы Москвы и хотели бы такого же уважения в ответ. Издания AKIpress и Informburo опубликовали обращения Рахмона к Путину. Приводим речь президента Таджикистана с незначительными сокращениями.

AKIpress news

Уважаемый Владимир Владимирович, я думаю, что это ваша инициатива. Не ради галочки собраться. Мы должны открыто сказать, что мы хотим. Показать всему миру, что Россия + Центральная Азия. Что, у нас есть проблема? А действительно, оказывается, есть. Эти уже во [надоели]! Одни разговоры, получение информации, выкачивание информации, показуха — никакого эффекта. Америка + Центральная Азия, Южная Корея + Центральная Азия, Япония + Центральная Азия. Скоро, наверное, Пакистан тоже с Центральной Азией, Индия с Центральной Азией [будут собираться]. Кто остался еще?

Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то не срабатывает. Как это было главной причиной развала Советского Союза. Я думаю, что вы не обижаетесь. Мы были свидетелями с вами, как развалился [Советский Союз]. Я присутствовал в этом зале съездов. Тогда, вы меня извините, как и сейчас, не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи, все остальное. Не оказали поддержку развитию.

Ведь сейчас люди куда идут? Вы вчера сказали, что два миллиона [граждан Таджикистана живут и работают в РФ]. Я хотел вам сказать, это не два миллиона, это больше двух миллионов наших граждан, которые вылетают в Россию не только на заработки. На заработки — не больше 600 тысяч человек. Через вас вылетают в другие страны. В следующем году [поток] уменьшится на 50%, потому что дорога закрыта, вылетать не могут. И потом [еще] обучаются, лечатся.

Традиционно [Россия] притягивает [жителей Таджикистана]. Они жили же в одной стране, они идут куда? Не в Иран, не в Пакистан, не в Саудовскую Аравию. Там нас никто не ждет. Идут в Россию. 30 лет, я свидетель. Проводим бизнес-форумы где? Мои коллеги не обижаются. В Астане, Ташкенте, как это было при бывшем Советском Союзе. В Киеве, Минске, Алматы, Ташкенте. Остальные республики как были: «Давай молоко, давай хлопок, давай это».

Никакой инфраструктуры не было. Таджикистан был разделен на три части, полгода север [был отрезан], дороги не было. Сейчас почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем [приехать]? Я дал поручение министру иностранных дел: выходи, чтобы хотя бы на уровне министра [кто-то из России] присутствовал. Мы ждем, я с вами даже говорил. Нет, на уровне замминистра. Вот Таджикистан заслужил. Стратегический партнер.

А что? Мы что, мы не так поступаем? У нас обучается два с половиной миллиона школьников русскому, учебников не хватает. У нас обязательно обучение русского языка с детского сада. Военные базы есть, полигоны как были, так и остались. Спасибо, меня извините, 30 тысяч (мы не будем называть их беженцами) сейчас перемещенных русскоязычных вернулись к нам.

Из нас сделали так, что мы страны, которые… не знаю. Да, мы малые народы, нас не 100 миллионов, не 200 миллионов. Но у нас есть история, культура. Мы любим, мы хотим, чтобы нас уважали. Ничего не надо. Уважали.

Мы не нищие. У нас богатая страна, запасы минеральных ресурсов больше, чем в таблице Менделеева. Я свидетель, все бизнесмены из России только сливки [хотят снимать]. Углеводородное сырье, нефть и газ интересует их. А почему [их не интересует] горнорудная промышленность, цветная металлургия, драгоценные металлы и камни, и даже стратегическое сырье для военных, которого нет в мире?

Мы собрались, давайте создадим условия. Где мы что-то нарушили? Где мы с кем не так поздоровались? Здороваться будем. Но мы никогда не нарушали, всегда уважали и уважаем интересы своего главного стратегического партнера [России]. Мы хотим, чтобы и нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? И не надо много денег вкладывать. Да, надо вкладывать, миллиарды. Но это за короткий срок окупается во всех сферах. Ведь наши трудовые мигранты выезжают к вам, они работают.

Да, раньше было очень много проблем. Сейчас год за годом стало меньше. Поэтому, Владимир Владимирович, наша просьба, чтобы не было политики к Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. У нас у каждой страны есть свои проблемы, свои вопросы, свои традиции, обычаи. Надо найти золотую середину. Надо работать с каждой из республик в отдельности.

Фото на обложке: Антон Новодережкин / ТАСС