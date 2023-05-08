«Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Она бьется за будущее всего свободного мира» Речь Зеленского ко Дню Победы. Он предложил перенести его с 9 на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением ко Дню Победы. Он заявил, что вклад украинского народа в победу над нацизмом во Второй мировой войне не будет забыт, и пообещал, что Украина не позволит «присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции». Зеленский предложил перенести празднование Дня Победы с 9 на 8 мая — он внес в Верховную раду законопроект, в соответствии с которым 8 мая станет Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Именно в этот день страны Европы отмечают День Победы. Кроме того, Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в Украине станет Днем Европы — международным праздником мира и единства в странах Евросоюза. «Медуза» публикует обращение Зеленского целиком.

Дорогой народ! 8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й… Годы, унесшие жизни миллионов людей, в том числе восьми миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, холокоста. Всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю.

Разные народы в единстве, в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки… Азия, Австралия, Африка — каждый имеет свою историю борьбы в той войне, но общую историю победы.

Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Мир кланяется всем, кто защищал и защитил жизнь. Кто сбрасывал нацистские флаги на освобожденной территории и открывал ворота концлагерей. Кто возвращал народам свободу, уничтожил и осудил нацистское зло.

Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла война. Это чистая история, без идеологических примесей. И это история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира.

Сегодня мы возвращаем ее нашему государству. Сегодня я подаю в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье.

Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, что победа могла состояться и без участия какой-либо страны или народа. Зло мы уничтожали вместе! Так же как вместе противостоим сейчас аналогичному злу.

Вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас — потомков тех, кто одержал победу — капитуляцию нацизма в тот день, 8 мая 45-го года. И мы гордимся героизмом украинского народа! Тогда и сейчас.

Зло, к сожалению, вернулось. Как тогда зло рвалось в наши города и села, так и сейчас это делает. Как тогда убивало наших людей, так и сейчас это делает. Хоть сейчас другой агрессор, но та же цель: порабощение или уничтожение.

И, так же как и во Второй мировой войне, мы сейчас не одни против зла. Мы сражаемся против него вместе — со всем свободным миром. С государствами и народами, которые творили тогда общую победу. Которые, помня страшные годы той войны, не говорят «Можем повторить!», а защищают смысл слов «Никогда снова!» Которые не предали память своих героев и хранящие силу наших общих ценностей — человеческой жизни и свободы, равенства и достоинства, мира без ксенофобии и антисемитизма, без расизма и нетерпимости, без идеологии ненависти.

Мы боролись тогда и боремся сейчас ради того, чтобы никто никогда снова не порабощал другие народы и не уничтожал другие страны. И все то старое зло, которое возвращает современная Россия, будет разбито так же, как и нацизм был разбит.

В противоположность нашим идеалам этот враг снова поставил агрессию и аннексию, оккупацию и депортацию, массовые убийства и пытки, бомбардировку городов и сожжение сел. На все это ответит наша победа! Победа Украины и свободного мира. Освобождение наших земель. Возвращение наших людей. Защита наших ценностей. И обязательно — справедливость, обязательно — правосудие против рашистской идеологии ненависти.

Дорогие украинцы! Сейчас, как и 80 лет назад, Украина сражается против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина бьется за будущее — свое и всей Европы, всего свободного мира. Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу. И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине отметим День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы, частью которой Украина всегда была, есть и будет.

Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно, с завтрашнего дня, 9 мая мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм.

Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блэкаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы. Которая дает убежище украинским женщинам и детям. Которая не посягает на наш суверенитет и не подвергает сомнению наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину «выдуманным» или «искусственным» образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее — нашу Европу!

Много лет назад на нашем континенте была установлена традиция празднования Дня Европы, празднования достигнутых мира и единства. Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира.

Честная память о прошлом всегда укрепляет веру в будущее. Сегодня, отдавая должное наиболее важной победе ХХ века, мы все ждем и приближаем новый великий день — день новой победы. Нашей победы. День победы Украины. Безусловно, общей. Которой мы добьемся вместе со всеми, кто нам сейчас помогает.

Мы будем помнить каждое государство и каждый народ, вставший в борьбе за свободу вместе с нами. Мы никогда не скажем, что победа могла бы состояться без одного из них. Это будет общий успех, но я уверен, что мир будет называть этот день одинаково — День победы Украины.

День, когда мы выгоним последнего оккупанта с нашей земли. День, когда мы освободим все наши города и села. День, когда комендантский час по всей Украине сменит первая минута мира. Когда сможем забыть о приложении «Воздушная тревога». Когда воины вернутся в свои семьи, а переселенцы — в родной дом. Когда сможем безопасно путешествовать по своей стране и снова и снова открывать для себя ее красоту. Когда будем встречать гостей Украины, друзей Украины в наших аэропортах и в Борисполе, и в Симферополе, и в других наших городах. В свободных городах свободной Украины!

Добытого не потеряем, все, захваченное врагом, мы вернем, разрушенное отстроим и вместе будем все это беречь.

Мы пока не знаем даты нашей победы, но знаем, что это будет праздник для всей Украины, всей Европы, всего свободного мира. Будет праздник всех наших героев — наших защитников и защитниц, всех наших людей, которые воюют и работают ради нашей победы, всех наших союзников и партнеров, стремящихся к нашей победе так же, как и мы.

И будет у нашей победы символ — сине-желтая лента, наш украинский флаг. Везде, где он должен быть по праву. Везде, где наши национальные цвета будут также и символом уважения к нашему народу. Так должно быть и будет.

Помним прошлое, сражаемся сегодня и не останавливаемся, одерживая победу.

Вечная память всем погибшим во Второй мировой войне! Слава каждому и каждой, кто сражался против нацизма и победил!

Слава всем, кто сражается за Украину! Слава всем нашим героям разных времен, которым мы одинаково обязаны нашими жизнями!

Речь Зеленского на 9 мая год назад

«Скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного» Что сказал Зеленский в обращении к украинцам 9 мая. Краткий пересказ

Речь Зеленского на 9 мая год назад

«Скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого-то не останется ни одного» Что сказал Зеленский в обращении к украинцам 9 мая. Краткий пересказ