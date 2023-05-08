В Одесской области российским ракетным ударом уничтожен склад с гуманитарной помощью Красного Креста

В Одесской области в результате российского ракетного удара был полностью разрушен склад, который арендовало украинское отделение Красного Креста, сообщает пресс-служба организации.

«8 мая в результате ракетного удара было уничтожено складское помещение Красного Креста. Пожар полностью уничтожил гуманитарную помощь, которая находилась на складе», — говорится в заявлении организации.

В связи с этим Красный Крест перестал выдавать гуманитарную помощь в Одесской области и приостановил деятельность некоторых проектов в регионе, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что из-за удара ракетами Х-22 по складу, расположенному под Одессой, погиб охранник склада, еще три человека получили ранения. Украинское издание «Страна» писало, что ракета попала в склад местного продовольственного предприятия.

В свою очередь представитель подконтрольных России властей аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что под удар попали склады ВСУ. В сводке Минобороны РФ удар по складу в Одесской области не упоминается.

В ночь на 8 мая Украина подверглась массированному обстрелу. По данным мэра Киева Виталия Кличко, всего российские военные запустили 60 дронов «Шахед», 36 из них — в направлении Киева. Все беспилотники были сбиты, заявил мэр.

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