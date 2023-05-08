Житель Новосибирской области застрелил двух человек, напавших на его семью Один из убитых (дважды судимый) воевал в Украине. Он отмечал с друзьями свое возвращение с фронта

В конце апреля 2023 года в селе Толмачево Новосибирской области местный житель Вячеслав Мокин застрелил из охотничьего ружья двух человек и ранил еще двоих. Один из убитых — участник войны России с Украиной, который отмечал с друзьями свое возвращение с фронта. Они ворвались во двор дома Мокина и напали на его жену.

Вечером 29 апреля житель Толмачево Евгений Хотьков, участвовавший в войне, выпивал в компании знакомых, которые приехали отметить его возвращение из Украины. По данным телеграм-канала Astra, Хотьков был судим по статьям о краже и о приобретении и хранении наркотиков.

Как сообщает НГС, Хотьков с друзьями пришли в местный магазин, где продается пиво, и стали оскорблять покупателей. Среди покупателей были и Мокин с сыном Владимиром.

«Славка молчал во время всего этого конфликта в магазине. Когда началось вот это: „Я на войне был, а вы тут сидите и пиво попиваете“, Володя сказал, мол, позовут нас, и мы пойдем. И стал потихонечку Славку уводить», — рассказала хозяйка магазина.

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Продавщица магазина рассказала НГС, что один из друзей Хотькова ударил Мокина.

Тогда Слава с Володей развернулись, мол, ну их на хрен, и ушли из магазина. Даже пива не дождались. А эта компания садится в машину, и кто-то кричит Женьке: «Давай быстро в машину, посмотрим, где они живут, им пиздец».

Хотьков с друзьями поехал домой, где они взяли биты и палки, а потом направились к дому Мокина. Тесть Мокина Владимир рассказал, что, когда его зять с сыном вернулись, вслед за ними на территорию дома забежали «какие-то парни», после чего началась драка. Когда из дома вышла жена Мокина Олеся, на нее тоже напали.

«В ограде было человек пять, а еще сколько-то было за оградой <…> Олеся выходила. На нее нападали. У нее потом сняли повреждения: синяк под глазом, сотрясение, шея ободрана. У сына челюсть сломана, а у зятя мелкие повреждения», — рассказал журналистам тесть Мокина.

По словам хозяйки магазина, Мокин рассказывал ей, что один из нападавших душил его жену и угрожал ее изнасиловать. «Я ж им сказал: „Пацаны, уходите“, а они меня даже не слышали <…> Я им: „Уходите, я буду стрелять!“ Но они словно меня не слышали, в азарт вошли», — пересказала хозяйка магазина слова Мокина.

По ее словам, Мокин «сначала выстрелил куда-то в сторону». Потом он открыл огонь из ружья по нападавшим. Одна из жительниц села Толмачево рассказала НГС, что слышала пять выстрелов.

Astra сообщает, что Мокин во время следствия дал признательные показания. По данным канала, были убиты Хотьков и житель поселка Коченево Петр Власов. Дмитрий Фисюра из Новосибирска и Борис Власов из поселка Коченево получили ранения.

Жители Толмачево собираются начать сбор подписей для обращения к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину. Как пишет НГС, они «опасаются, что виновным в этой истории могут выставить Вячеслава, который, по их мнению, застрелил нападавших, защищая семью».

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