В городе Заволжье Нижегородской области 44-летний Александр Мамаев, вернувшийся с войны в Украине, убил жену. В тот момент в квартире находились их дети, сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Новгород».

По данным канала, Мамаев отправился на войну с Украиной добровольцем и служил там заместителем командира взвода. Вернулся он в середине апреля. 17 апреля вместе с супругой Екатериной и ее братом он решил «обмыть встречу». Местное издание NN.ru пишет со ссылкой на одного из соседей семьи, что «сильно пили, дня четыре».

Как сообщает «Инцидент Нижний Новгород», во время «встречи» Мамаев уснул, а проснулся, по его словам, почувствовав, что жена тянется к его карману, где лежали деньги. Началась ссора, в ходе которой Екатерина якобы ударила мужа, а он в ответ схватил нож и нанес ей ранение в грудь.

После этого Мамаев позвонил в полицию и признался в содеянном, пишет «Инцидент Нижний Новгород». «Комсомольская правда» сообщает, что Екатерина успела вызвать скорую помощь, но умерла до ее приезда.

Мамаев задержан, на него завели уголовное дело, сообщает NN.ru. Официально в Следственном комитете это не комментировали.

В семье двое детей — мальчики 6 и 7 лет. По словам одного из подписчиков канала «Инцидент Нижний Новгород», родственники семьи отказались от детей, также они отказались оплачивать похороны убитой. Знакомые семьи, в том числе родители одноклассников детей, организовали сбор средств для помощи им, утверждает подписчик.

Соцзащита дает материалку только родственникам, а мы чужие люди. Мы всем классом собираем средства, чтобы хотя бы похоронить ее. Хоронить тоже будем сами. По всей школе тоже объявили сбор средств, но на похороны не хватает. Дети в сильнейшем шоке от этого кошмара.

По информации «Комсомольской правды», в итоге знакомым семьи удалось собрать необходимую сумму для похорон Екатерины, а ритуальное агентство согласилось бесплатно предоставить зал для прощания. Но в последний момент вмешались родственники со стороны мужа и выбрали другое ритуальное агентство.

Как пишет NN.ru, родственники взяли на себя расходы, а собранные деньги организаторы сбора решили передать в органы опеки, чтобы для детей открыли лицевой счет. Согласились ли родственники Александра Мамаева взять детей под опеку, неизвестно.