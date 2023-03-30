Бывшего заключенного, воевавшего в рядах ЧВК Вагнера, через неделю после возвращения в Россию задержали по подозрению в убийстве

В Кировской области полиция задержала бывшего заключенного Ивана Россомахина, воевавшего в Украине в составе , по подозрению в убийстве пенсионерки, сообщает местное издание «Омутнинские вести» и телеграм-канал Baza.

По данным «Медиазоны», 28-летний Иван Россомахин в 2020 году был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за убийство, однако он вышел на свободу, вступив в ЧВК после начала полномасштабной войны в Украине. 21 марта 2023 года бывший заключенный вернулся в родное село Новый Бурец на время отпуска. 29 марта в соседнем городе Вятские Поляны было обнаружено тело местной жительницы.

Baza пишет, что пенсионерка была избита, также на ее теле были обнаружены колото-резаные раны. Эту же информацию приводит издание «Омутнинские вести», добавляя, что Россомахин уже признался в убийстве. По информации Baza, у него оформлена явка с повинной.

«Медиазона» обращает внимание на репортаж местного телеканала «Вятские поляны» от 27 марта. В нем местные жители рассказывали, что все село живет в страхе после возвращения Россомахина. В частности, жительница Нового Бурца Галина Сапожникова говорила журналистам, что, вернувшись с войны, бывший заключенный начал выпивать. По словам женщины, он ходил по селу, держа в руках вилы и топор, и кричал: «Убью всех, перережу всю семью».

В репортаже также была показана запись с камеры наблюдения, на которой видно, как Россомахин топором разбивает стекла двух припаркованных автомобилей. Кому принадлежали машины и зачем бывший заключенный это сделал, телеканал не уточнил.

Местный участковый Алмаз Габдрахманов рассказал журналистам, что 22 марта он задержал пьяного Россомахина, у которого в руках были топор и нож. На следующий день бывшего заключенного арестовали по статье о мелком хулиганстве.

На встрече с местными жителями начальник районного управления МВД Вадим Варанкин заявил, что поведение Россомахина «было ожидаемо». Он заверил жителей села, что у Россомахина заключен контракт с ЧВК Вагнера, и пообещал, что бывший заключенный скоро вернется в Украину.

О вербовке заключенных в российских тюрьмах для участия в войне в Украине стало известно летом 2022 года. С тех пор к ЧВК могли присоединиться около 50 тысяч заключенных.

9 февраля Евгений Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера перестала вербовать заключенных. По данным СМИ, это произошло из-за того, что заключенных в российскую армию теперь набирают по линии Минобороны.

В начале марта Пригожин объявил, что ЧВК открыла в 42 российских городах центры для вербовки наемников. Позднее стало известно, что ЧВК запустила мобильные центры для набора наемников, перемещающиеся от города к городу.

Читайте также

«Медуза» подробно разбирает тактику ЧВК Вагнера Почему наемники воюют эффективнее, чем российская армия? (Спойлер: одна из главных причин в том, что они используют заключенных как пушечное мясо)

Читайте также

«Медуза» подробно разбирает тактику ЧВК Вагнера Почему наемники воюют эффективнее, чем российская армия? (Спойлер: одна из главных причин в том, что они используют заключенных как пушечное мясо)