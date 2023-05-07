Война Четыреста тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

The Washington Post: высокопоставленные лица Украины опасаются, что контрнаступление ВСУ может не оправдать завышенных ожиданий

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что в мире завышены ожидания от украинского контрнаступления. «Большинство людей… ждут чего-то грандиозного», — сказал он. Министр опасается, что это может привести к «эмоциональному разочарованию».

По его словам, западные партнеры Украины сказали, что хотят видеть «следующий пример успеха», который они смогут показать своим гражданам. «Но я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха: десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?» — сказал Резников.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что чем больше побед Украина одержит на поле боя, «тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи». По его словам, Украина будет готова начать наступление, «как только будут получены вооружения, согласованные с нашими партнерами».

Резников сказал, что «первое штурмовое формирование» Украины готово к началу операции более чем на 90 процентов, но некоторые войска еще заканчивают обучение за рубежом.

Зеленский сказал, что будет считать «успехом» возвращение под контроль любой украинской территории. «Я не могу сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие — средним… только потому, что я не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы появимся», — сказал Зеленский.

По словам Алексея Резникова, Россия привлекла к вторжению в Украины около 500 тысяч человек, из них 300 тысяч находятся непосредственно на украинской территории.

Огромная линия фронта создает множество потенциальных направлений для атаки, пишет The Washington Post. Так, Украина может сосредоточить свои усилия на юге и попытаться захватить Мелитополь, центр аннексированной части Запорожской области. Также Украина может атаковать Крым. Другие сценарии предполагают наступление в Донецкой или Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море.

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