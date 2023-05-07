Война Четыреста тридцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 6 мая — здесь, фотографии дня — здесь.
Главные новости:
- Пригожин заявил, что Минобороны РФ пообещало выдать ЧВК Вагнера боеприпасы для продолжения боевых действий в Бахмуте.
- Министр обороны Украины назвал ожидания от контрнаступления переоцененными.
- Украинские дроны атаковали Крым. Уничтожено более десяти беспилотников.
- Захар Прилепин пришел в сознание после покушения.
ФСБ России объявила, что пресекла атаку украинских дронов на аэродром «Северный» в Ивановской области
«ФСБ совместно с МВД РФ пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме „Северный“ в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой», — заявили в ФСБ (цитата по «Интерфаксу»).
В спецслужбе заявили, что целью атаки являлись «самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50».
В ведомстве утверждают, что взрывные устройства для совершения диверсии планировали доставить из Украины на легкомоторном самолете из Черниговской области, пишет РИА Новости. Пилот, а также члены диверсионной группы задержаны после посадки в Тульской области «в момент передачи средств поражения», говорится в сообщении ФСБ.
Один мирный житель погиб из-за обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр аннексированного города Алексей Кулемзин.
По его словам, из-за обстрела в частном доме по улице Кировоградской погиб мужчина 1950 года рождения.
Кулемзин сообщил, что из-за обстрела в Петровском районе также начался пожар.
На территории авиационного завода в Новосибирске, где производят элементы истребителей-бомбардировщиков Су-34, нашли беспилотник со встроенной видеокамерой, сообщили Baza и Shot.
Дрон черного цвета с дополнительной батареей обнаружили вечером 5 мая недалеко от ворот Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Предполагается, что дрон следил за въездом и выездом с территории завода, а также за его периметром, и упал, когда у него разрядился аккумулятор.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что задержанных за покушение на Захара Прилепина ждет смерть в российской тюрьме.
По словам Медведева, задержанным за покушение на Прилепина и «им подобным» следует понять, что «даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи».
«И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного», — заявил Медведев в телеграм-канале.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что ночью 7 мая группировка получила боевое распоряжение, в котором Минобороны РФ пообещало предоставить столько вооружений и боеприпасов, «сколько требуется для продолжения боевых действий». Комментарий бизнесмена опубликовала его пресс-служба:
Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующие: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают [генерала Сергея] Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнера» по взаимодействию с Минобороны.
Ранее Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера уйдет из Бахмута Донецкой области 10 мая из-за нехватки боеприпасов.
Александр Пермяков, задержанный по делу о покушении на Захара Прилепина, ранее служил в войсках самопровозглашенной ДНР, утверждает «Московский комсомолец».
По данным издания, Пермяков — уроженец города Дружковка Донецкой области. В прошлом украинские суды дважды судили его за хулиганство и разбой. В 2015 году он вступил в войска ДНР. Сколько он воевал в составе ДНР, не уточняется.
Ранее Следственный комитет заявил, что Александр Пермяков дал признательные показания. Согласно сообщению СК, задержанный заявил, что, действуя по заданию украинских спецслужб, заложил взрывное устройство на дороге, где должен был проехать автомобиль Прилепина, после чего дистанционно взорвал его.
Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель Прилепина погиб. Раненого Прилепина с места взрыва перевезли на вертолете в Нижегородскую областную клиническую больницу, где сделали операцию, Утром 7 мая его вывели из состояния медикаментозного сна, в который вводили для восстановления после операции.
Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 6 мая опубликовал в телеграме копию письма, которое он направил президенту РФ Владимиру Путину. В нем Кадыров попросил, чтобы Минобороны РФ передало чеченским подразделениям Росгвардии «Ахмат» позиции в Бахмуте, которые занимают ЧВК Вагнера.
Кадыров 5 мая опубликовал в телеграме большой пост, в котором заявил, что место наемников Вагнера займут бойцы батальона «Ахмат». Глава Чечни назвал «неприятным» конфликт основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и Минобороны РФ.
Один человек погиб и два получили ранения из-за артиллерийского обстрела Никополя Днепропетровской области в ночь на 7 мая, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак. По его словам, погибли 72-летняя местная жительница.
В Никополе повреждены газопровод, линии электропередачи, жилые дома, общежитие и хозяйственные постройки.
В Брянской области мобилизованный погиб при установке противопехотной мины, сообщает телеграм-канал Astra. По его данным, это случилось 5 мая в районе поселка Первомайский Стародубского района.
Британская разведка заявила, что Россия столкнулась с крупнейшим дефицитом рабочей силы за десятилетия — из-за войны и эмиграции 1,3 миллиона россиян
Министерство обороны Великобритании в своем ежедневном обзоре российского вторжения в Украину рассуждает о самом серьезном дефиците рабочей силы в России с 1998 года.
Авторы обзора отметили, что за последние три года «население России сократилось на два миллиона человек больше, чем ожидалось, из-за последствий ковида и войны в Украине».
Кроме того, по оценке британской разведки, в 2022 году Россию покинули до 1,3 миллиона человек «в том числе много молодых и хорошо образованных людей, занятых в дорогостоящих отраслях». Так, из страны в 2022 году уехали около 10% работников сферы IT (100 тысяч человек).
«Мобилизация, исторически высокая эмиграция, а также старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы. Это, вероятно, приведет к снижению потенциального роста российской экономики и рискует вызвать инфляцию», — пишут авторы обзора.
Пять мирных жителей пострадали из-за российского ракетного удара по городу Балаклея в Харьковской области. По данным главы областной администрации Олега Синегубова, российская ракета С-300 попала в автопарк.
The Washington Post: высокопоставленные лица Украины опасаются, что контрнаступление ВСУ может не оправдать завышенных ожиданий
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил The Washington Post, что в мире завышены ожидания от украинского контрнаступления. «Большинство людей… ждут чего-то грандиозного», — сказал он. Министр опасается, что это может привести к «эмоциональному разочарованию».
По его словам, западные партнеры Украины сказали, что хотят видеть «следующий пример успеха», который они смогут показать своим гражданам. «Но я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха: десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?» — сказал Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что чем больше побед Украина одержит на поле боя, «тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи». По его словам, Украина будет готова начать наступление, «как только будут получены вооружения, согласованные с нашими партнерами».
Резников сказал, что «первое штурмовое формирование» Украины готово к началу операции более чем на 90 процентов, но некоторые войска еще заканчивают обучение за рубежом.
Зеленский сказал, что будет считать «успехом» возвращение под контроль любой украинской территории. «Я не могу сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие — средним… только потому, что я не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы появимся», — сказал Зеленский.
По словам Алексея Резникова, Россия привлекла к вторжению в Украины около 500 тысяч человек, из них 300 тысяч находятся непосредственно на украинской территории.
Огромная линия фронта создает множество потенциальных направлений для атаки, пишет The Washington Post. Так, Украина может сосредоточить свои усилия на юге и попытаться захватить Мелитополь, центр аннексированной части Запорожской области. Также Украина может атаковать Крым. Другие сценарии предполагают наступление в Донецкой или Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что Вооруженные силы Украины потеряли в Бахмуте около 50 тысяч солдат убитыми. Об этом Пригожин заявил в публикации, в которой объяснил, почему, как он заявлял ранее, ЧВК Вагнера решила оставить Бахмут.
5 мая Пригожин опубликовал видео, в котором возложил на министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова ответственность за гибель наемников ЧВК Вагнера из-за нехватки боеприпасов. В тот же день Пригожин записал еще одно видео, где заявил, что 10 мая выведет свои подразделения из Бахмута, так как «при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель».
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МИД РФ выпустил заявление по поводу покушения на российского политика и писателя Захара Прилепина. Ведомство назвало произошедшее «террористическим актом, организованным и исполненным киевским режимом, за которым стоят западные кураторы». Как утверждают в МИДе, организатором теракта стали украинские спецслужбы.
В Службе безопасности Украины дали такой комментарий по поводу покушения на Прилепина:
Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал покушение на Прилепина «попыткой внутренней эскалации в России».
Два человека погибли при обстреле аннексированного села Богатое Запорожской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на назначенные Россией экстренные службы региона. По предварительной информации, разрушен жилой дом.
Из-за ночного обстрела ВСУ повреждены газопровод, линии электропередачи и жилой дом в приграничном селе Сподарюшино Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших нет.
Ночью Россия нанесла ракетный удар по промышленному предприятию в Николаевской области, сообщила представитель оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, никто не пострадал.
«Ночью произошла ракетная атака с воздуха. Использовались самолеты стратегической авиации, которые враг направлял по югу, в частности, ракеты Х-22. Это не высокоточные ракеты. По всей вероятности, именно хотели выведать, где и какие системы противовоздушной обороны готовы работать», — сказала Гуменюк в эфире украинского ТВ (цитата по «РБК-Украина»).
Старый Салтов, 6 мая
Врачи вывели политика Захара Прилепина из медикаментозного сна
Прилепин находится в сознании, чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что Прилепин выведен из медикаментозного сна. «По словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — написал Никитин в телеграме.
Прилепина ввели в состояние медикаментозного сна после операции, которую ему сделали после ранения, полученного при взрыве его автомобиля.
Телеканал РЕН сообщал, что у Прилепина выявлены тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.
Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель Прилепина погиб. СК РФ возбудил дело о теракте.
В ночь на 7 мая на Крым и Севастополь были направлены более десяти украинских беспилотников, атаку отразили силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы, сообщил глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, один из беспилотников потерял управление и разбился в «лесополосе в районе 5 километра». Еще два дрона сбили над морем в районе мыса Херсонес и со стороны Северного мола.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли шесть ракетных ударов, в частности, по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Также Россия совершила 48 авиационных ударов и 77 пусков из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.
- Россия продолжает наступать на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Идут тяжелые бои за Бахмут и Марьинку. За сутки российские силы совершили около 50 атак. На Авдеевском направлении российские силы наступательных действий не проводили.
- Российские силы вывозят местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области в направлении Бердянска и Приморска, на местные базы отдыха. Россия вывозит тех, кто получил российские паспорта в первые месяцы оккупации.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских сил. Уничтожены семь ударных и восемь разведывательных дронов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, три района сосредоточения вооружения и военной техники российских сил.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 438-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за боевыми действиями в Украине и событиями, связанным с войной.