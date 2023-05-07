Министр обороны Украины назвал ожидания от контрнаступления переоцененными

Руководство Украины опасается, что контрнаступление ВСУ может не оправдать возникшего ажиотажа и пытается снизить завышенные ожидания от него, пишет газета The Washington Post.

«Ожидания от нашей контрнаступательной кампании переоценены в мире, — заявил министр обороны Украины Алексей Резников в беседе с изданием. — Большинство людей… ждут чего-то грандиозного». Он считает, что это может привести к «эмоциональному разочарованию».

По словам министра, западные партнеры Украины сказали ему, что хотят видеть «следующий пример успеха», который они смогут продемонстрировать своим гражданам. «Но я не могу сказать вам, каков будет масштаб этого успеха: десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?» — добавил Резников.

Согласно его сведениям, «первое штурмовое формирование» Украины готово к началу операции более чем на 90 процентов, но некоторые войска еще заканчивают обучение за рубежом. Он отметил, что Россия привлекла к вторжению в Украину около 500 тысяч человек, из них 300 тысяч находятся непосредственно на украинской территории.

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием заявил, что чем больше побед Украина одержит на поле боя, «тем больше людей поверят в нас, а значит, мы получим больше помощи». Он утверждает, что Украина будет готова начать наступление, «как только будут получены вооружения, согласованные с нашими партнерами».

По словам Зеленского, он будет считать «успехом» возвращение под контроль любой украинской территории. «Я не могу сказать, какие города, какие границы являются для нас значительным успехом, а какие — средним… только потому, что я не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы появимся», — сказал Зеленский.

Огромная линия фронта создает множество потенциальных направлений для атаки, пишет The Washington Post. Так, Украина может сосредоточить свои усилия на юге и попытаться захватить Мелитополь, центр аннексированной части Запорожской области. Также Украина может атаковать Крым с моря. Другие сценарии предполагают наступление в Донецкой или Луганской областях, в том числе в направлении Мариуполя на Азовском море.

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