Российский дрон ударил по аэропорту Чернобаевки, когда там разминировали боеприпасы. Погибли девять человек

Девять человек погибли в аэропорту поселка Чернобаевка Херсонской области после атаки российского беспилотника, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников издания, днем 6 мая российские военные сбросили с беспилотника «взрывной предмет» на пиротехническую группу, которая занималась обезвреживанием боеприпасов на сортировочной площадке.

Накануне глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Сергей Крук сообщал, что в ходе обстрела в Чернобаевке погибли шесть сотрудников ГСЧС, а еще два человека, в том числе женщина-фельдшер, госпитализированы.

Согласно последним данным, которые приводят источники «Страны», погибли шесть сотрудников ГСЧС и три работника пограничной службы, еще три сотрудника ГСЧС ранены.

Чернобаевка — поселок, расположенный примерно в 11 километрах от Херсона. Российские войска заняли его 27 февраля 2022 года — их целью было захватить аэродром Херсон, чтобы разместить на нем военную технику. На протяжении нескольких месяцев ВСУ наносили удары по аэродрому и уничтожали вооружение армии РФ. 11 ноября, после отступления России из Херсонской области, Чернобаевка вернулась под контроль Украины.

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