«Данный человек говорил, что на пруду ловил куропаток». Полицейские отчитались, как задерживали подозреваемого в покушении на Прилепина

МВД опубликовало видео с сотрудниками полиции Нижегородской области, поймавшими подозреваемого в подрыве машины писателя Захара Прилепина. В ролике участковые Екатерина Сиротина, Дмитрий Воеводин и Александр Соколов поделились подробностями задержания 29-летнего Александра Пермякова в районе деревни Козлово Семеновского городского округа.

Вот что рассказал Воеводин:

Данное лицо выходило из лесного массива. Наше служебное транспортное средство находилось непосредственно на выезде из деревни Козлово. Данный человек вышел, был остановлен сотрудниками полиции, мной совместно с двумя моими коллегами, в ходе чего была установлена личность данного гражданина. Вызвал данный человек у нас подозрение. Изначально данный человек говорил нам вещи, которые не являются действительностью: что он на пруду в данной местности ловил куропаток. Но на данном участке озера не было, куропаток там в настоящее время тоже соответственно не было.

«В кошельке у него было два паспорта — один Украины, а другой российский. Мы стали с ним разговаривать, разговаривать, и он все-таки сознался. Конечно, были применены спецсредства к нему, браслеты наручные, он был посажен в автомобиль и доставлен в отдел полиции», — добавил в свою очередь Соколов.

МВД МЕДИА

6 мая в Борском районе Нижегородской области взорвалась машина писателя и политика Захара Прилепина. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Его эвакуировали вертолетом в нижегородскую больницу и прооперировали. Утром 7 мая Прилепина вывели из медикаментозной комы. Его пресс-секретарь сообщила, что писатель чувствует себя хорошо.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вскоре после взрыва был задержан Александр Пермяков, подозреваемый в покушении на Прилепина. В СК заявили, что тот дал признательные показания. МВД объявило, что наградит «за высокий профессионализм» трех полицейских, «отличившихся при раскрытии резонансного преступления в Нижегородской области» и задержавших подозреваемого.

Подробнее о покушении

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное

Подробнее о покушении

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное