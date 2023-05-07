«Состояние стабильное, настроение бодрое». Захара Прилепина вывели из медикаментозного сна после перенесенного покушения

Врачи вывели писателя и политика Захара Прилепина из медикаментозного сна. Накануне он перенес операцию после того, как получил ранения в результате взрыва его автомобиля в Нижегородской области.

Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова заявила ТАСС, что Прилепин чувствует себя хорошо. «В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — сказала она журналистам.

Информацию о здоровье Прилепина также подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «О состоянии Захара: выведен из медикаментозного сна, в сознании, по словам врачей — его состояние стабильное, настроение бодрое. Все хорошо, дай Бог здоровья!» — написал он в телеграм-канале.

Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель писателя погиб. Раненого Прилепина с места взрыва перевезли на вертолете в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. Телеканал РЕН сообщал, что у Прилепина выявлены тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы.