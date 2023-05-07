В аннексированном Крыму заявили, что отбили ночную атаку более десяти украинских беспилотников

В ночь на 7 мая на Крым и Севастополь были направлены более десяти украинских беспилотников, атаку отразили силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, один из беспилотников потерял управление и разбился в «лесополосе в районе 5 километра». Еще два дрона сбили над морем в районе мыса Херсонес и со стороны Северного мола.

«Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — пишет Развожаев в телеграме.

Ранее 6 мая глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявлял, что над полуостровом силы ПВО сбили баллистическую ракету, выпущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Его советник Олег Крючков позднее уточнил, что ракет было две.