Глава военной разведки Украины: у России нет потенциала для наступления

Российские войска не способны на наступательные операции в Украине, считает начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«На данный момент у России нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для создания новой попытки серьезного наступления где-либо на территории Украины, — заявил он в интервью Yahoo News. — При этом она вполне способна вести серьезные оборонительные действия, и это как раз та проблема, с которой мы столкнемся».

По словам Буданова, сейчас Россия накапливает ракеты, чтобы сорвать планирующееся контрнаступление ВСУ. «Они пытаются накопить определенные запасы и держать их наготове, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда в том, что они почти свели к нулю свои запасы», — сказал представитель военной разведки Украины.

Также Буданов признал, что Россия «умеет работать с информационным пространством». «Поэтому любое событие — вообразите ракету, которая падает на Кремль — они представят как победу России. Они объявят, что предотвратили еще большую катастрофу для человечества, позволив ракете упасть на Кремль, что эта ракета разрушила здание, которое предназначалось под снос, а мы им только помогли. Звучит как шутка, но на самом деле российское общество мирится с такими глупостями», — сказал он. Yahoo News отмечает, что интервью Буданова состоялось 24 апреля — за девять дней до того, как власти РФ объявили об ударе двух беспилотников по Кремлю.

В ходе интервью глава ГУР также ответил на обвинения России в том, что украинские спецслужбы стоят за убийством Дарьи Дугиной. «Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал он журналистам Yahoo News.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на последнюю реплику Буданова в своем телеграм-канале: «Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Еще одно интервью Буданова

«70-я минута матча, счет 1:1. Решающие бои будут весной» Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, когда в войне настанет переломный момент. Краткий пересказ его интервью Forbes

Еще одно интервью Буданова

«70-я минута матча, счет 1:1. Решающие бои будут весной» Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, когда в войне настанет переломный момент. Краткий пересказ его интервью Forbes