ФСБ объявила, что предотвратила атаку дронов на военный аэродром в Ивановской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили атаку беспилотников, начиненных взрывчаткой, на военный аэродром «Северный» в Ивановской области, заявили в российской спецслужбе.

По утверждению ФСБ, «диверсионно-террористический акт» планировался главным управлением разведки министерства обороны Украины, а целью атаки были «самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50».

В ходе оперативных мероприятий «выявлена диверсионная группа», рассказали в спецслужбе. Взрывные устройства для диверсии планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из населенного пункта Блистова Черниговской области, добавили в ФСБ.

«В результате организованного контроля за полетом самолета, в целях недопущения совершения диверсии, пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения», — цитирует «Интерфакс» сообщение ФСБ.

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