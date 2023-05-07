«У меня сломаны обе ноги, один перелом открытый». Прилепин рассказал о покушении

Писатель и политик Захар Прилепин опубликовал первый пост в своем телеграм-канале после покушения. По его словам, в момент взрыва 6 мая в Нижегородской области он находился за рулем автомобиля.

В СМИ некоторая путаница. [Мой водитель] Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то.

Также он подтвердил, что высадил свою дочь из машины за пять минут до взрыва.

«Мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали», — добавил Прилепин.

Машина Захара Прилепина взорвалась 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Водитель писателя Александр Шубин погиб. Раненого Прилепина с места взрыва перевезли на вертолете в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко, где ему сделали операцию. Утром 7 мая Прилепина вывели из медикаментозной комы.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД РФ обвинил в произошедшем украинские спецслужбы и их «западных покровителей». МВД отчиталось о задержании Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на Прилепина. В СК заявляли, что тот дал признательные показания.

Подробнее о покушении

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное

Подробнее о покушении

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное