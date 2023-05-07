Российский МИД обвинил в покушении на Захара Прилепина украинские власти и «западных покровителей»

Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление по поводу покушения на российского политика и писателя Захара Прилепина, назвав произошедшее «террористическим актом, организованным и исполненным киевским режимом, за которым стоят западные кураторы». Как утверждают в МИДе, организатором теракта стали украинские спецслужбы.

«Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине, — говорится в заявлении. — Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо».

Издание «Украинская правда» обратилось в Службу безопасности Украины по поводу покушения на Прилепина и получило следующий комментарий:

Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной бавовне, которая случается с оккупантами и их приспешниками. Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, которые принесли на нашу землю войну, гибель людей и насилие, пылала, пылает и будет пылать! Поэтому смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам. О том, кто стоит за тем или иным случаем — сможем говорить уже после нашей победы. Которая однозначно скоро наступит.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, выступая в эфире телемарафона, назвал покушение на Прилепина «попыткой внутренней эскалации в России».

«Такие события должны немного повлиять на элиты. Для того чтобы они не начинали думать, как выходить из этой ситуации уже без Путина, например. И это должно повлиять вообще на управляемость теми или иными процессами в России. Поэтому такие инциденты и являются признаком попытки внутренней эскалации, не больше, но и не меньше», — цитирует его слова «РБК-Украина».

6 мая в Борском районе Нижегородской области взорвалась машина Захара Прилепина. Водитель Прилепина Александр Шубин погиб, писатель в результате взрыва получил ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

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