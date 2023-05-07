Пригожин заявил, что Минобороны РФ пообещало выдать ЧВК Вагнера вооружения и боеприпасы для продолжения боевых действий в Бахмуте

ЧВК Вагнера получила боевое распоряжение, в котором Минобороны РФ пообещало предоставить столько вооружений и боеприпасов, «сколько требуется для продолжения боевых действий». Об этом заявил основатель группировки Евгений Пригожин. Комментарий бизнесмена опубликовала его пресс-служба.

Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают [генерала Сергея] Суровикина, как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК Вагнера по взаимодействию с Минобороны. А это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. Больше с этой звездой ни одного человека разумного нет.

Евгений Пригожин и ЧВК Вагнера, чьи наемники представляют основу российских сил в боях в Бахмуте, неоднократно публично конфликтовали с Минобороны РФ из-за поставок боеприпасов. 5 мая Пригожин опубликовал видео на фоне трупов наемников, в котором матом кричал в адрес руководства Минобороны РФ, требуя предоставить группировке боеприпасы. Затем он заявил, что ЧВК Вагнер уйдет из Бахмута 10 мая. Вслед Минобороны РФ объявило, что Сергей Шойгу дал задачу «держать на особом контроле» вопросы поставки вооружений в зону «специальной военной операции».

6 мая Пригожин рассказал, что связался с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций ЧВК Вагнера в Бахмуте подразделениям батальона «Ахмат». Кадыров направил письмо президенту РФ с просьбой о передислокации подразделения «Ахмат» в Бахмут.