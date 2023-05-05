В аннексированной части Запорожской области объявили о «перемещении» части жителей из населенных пунктов, расположенных у линии фронта

Глава назначенной Россией администрации аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил о «перемещении» части жителей с прифронтовых территорий» .

По словам Балицкого, которые цитирует «Интерфакс», принято решение «убрать от огневого воздействия противника» детей с родителями, пожилых людей и людей с инвалидностью.

«Перемещать» собираются жителей 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

«Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона», — заявил Балицкий.

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