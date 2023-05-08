Пять человек пострадали при обстреле в Белгородской области

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали пять человек, троих из них доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести.

По словам Гладкова, из-за обстрела в шести многоквартирных домах повреждены балконы, фасады и кровля, выбиты окна. Пострадали также три торговых павильона и 11 автомобилей.

Днем 8 мая Гладков сообщил, что Шебекино дважды попало под «массированный обстрел ВСУ». Он опубликовал фото дома, рядом с которым разорвался снаряд.

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