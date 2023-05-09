Российские войска нанесли ракетный удар по Украине. ВСУ сообщили, что 23 из 25 ракет удалось сбить

Войска РФ в ночь на 9 мая запустили по украинской территории крылатые ракеты морского и воздушного базирования. По данным Воздушных сил ВСУ, всего было выпущено 25 ракет, 23 из них были сбиты украинской ПВО.

15 ракет, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, были сбиты на подлете к столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что один из обломков сбитой ракеты упал на частный дом, где возник пожар. Возгорание ликвидировали, люди не пострадали.

В Днепре обломки сбитой ракеты упали на четырехэтажный жилой дом, ранена 32-летняя женщина, написал глава региона Сергей Лысак. Всего по Днепропетровской области, по его словам, были выпущены восемь ракет, все они были сбиты.