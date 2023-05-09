Послу РФ в Польше протестующие помешали возложить цветы на мемориальном кладбище. Год назад дипломата в День Победы облили красной краской
Послу России в Польше Сергею Андрееву не удалось 9 мая возложить венок на мемориальном кладбище в Варшаве. Андреева окружили протестующие и не пропустили к памятнику советским воинам. Видео с послом и протестующими опубликовало РИА Новости.
Работавшая на мемориальном кладбище в Варшаве полиция, сообщает ТАСС со ссылкой на Андреева, заявила российским дипломатам, что у нее нет оснований препятствовать протестующим.
В прошлом, 2022-м году послу РФ в Польше также не дали возложить цветы на мемориальном кладбище. Под крики «Фашисты!» Андреева облили красной краской. МИД РФ тогда выразил «решительный протест» и потребовал, чтобы власти Польши обеспечили российским дипломатам возможность возложить цветы. В министерстве иностранных дел Польши, в свою очередь, тогда назвали инцидент с нападением на российского посла заслуживающим сожаления.