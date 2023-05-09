Лукашенко пропустил завтрак в Москве и вскоре после парада вернулся в Минск. Журналисты предполагают, что у него проблемы со здоровьем

Александр Лукашенко вскоре после парада в День Победы в Москве вернулся в Минск. Как сообщает «Наша Нiва», он мог досрочно уехать из Москвы из-за проблем со здоровьем.

Белорусские журналисты обратили внимание, что Лукашенко оказался единственным из приглашенных глав государств, кто не пошел с президентом РФ Владимиром Путиным возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата — его туда отвезли на электромобиле службы безопасности, пишет «Зеркало».

«Наша Нiва» отмечает, что во время парада на руке у Лукашенко было видно повязку. Украинские телеграм-каналы предположили, что это могла быть повязка от катетера.

Кроме того, Лукашенко не появился на неформальном завтраке лидеров стран, посетивших Москву. Отсутствие Лукашенко на мероприятии ни Россия, ни Беларусь официально не комментировали.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец написал, что «Лукашенко по состоянию здоровья не смог присутствовать на трапезе и покинул Москву». По данным политолога, в аэропорт Лукашенко сопровождала машина скорой помощи.

Парад в честь Дня Победы в Москве посетили лидеры семи иностранных государств — президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Александр Лукашенко.

Как Путин выступил на параде

«Нет в мире ничего сильнее любви к нашей родине» Путин на параде Победы произнес речь, в которой нет ни одной новой мысли (а все старые звучат по-прежнему). Краткий пересказ

Как Путин выступил на параде

«Нет в мире ничего сильнее любви к нашей родине» Путин на параде Победы произнес речь, в которой нет ни одной новой мысли (а все старые звучат по-прежнему). Краткий пересказ