Александр Лукашенко не выступил с речью во время церемонии возложения цветов к монументу Победы в Минске.

Трансляцию памятного мероприятия вело государственное агентство «Белта». Лукашенко приехал на церемонию возложения цветов, однако там выступил только министр обороны Виктор Хренин. Мероприятие продлилось примерно 25 минут, после чего трансляция завершилась.

В 2021 и 2022 годах Лукашенко выступал с речью на этой церемонии.

Издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на своего корреспондента пишет, что Лукашенко поздравил ветеранов и покинул площадь Победы. В сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала «Пул Первого» говорится, что министр обороны выступал на церемонии по поручению Лукашенко.

Утром 9 мая Лукашенко посетил парад Победы в Москве, но оказался единственным из приглашенных глав иностранных государств, кто не пошел с президентом РФ Владимиром Путиным возлагать цветы к могиле Неизвестного солдата — его туда отвезли на электромобиле службы безопасности. Кроме того, Лукашенко не появился на неформальном завтраке лидеров стран, посетивших Москву.

«Наша Нiва» обратила внимание, что во время парада на руке у Лукашенко было видно повязку. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец написал, что «Лукашенко по состоянию здоровья не смог присутствовать на трапезе и покинул Москву».

А вот как прошло 9 мая в Москве

9 мая зрители увидели заметно сокращенную версию того парада Победы, который планировали Кремль и Минобороны РФ Вот как это вышло (и при чем тут атака дронов в центре Москвы)

А вот как прошло 9 мая в Москве

9 мая зрители увидели заметно сокращенную версию того парада Победы, который планировали Кремль и Минобороны РФ Вот как это вышло (и при чем тут атака дронов в центре Москвы)