Пригожин заявил, что бригада Минобороны РФ 9 мая бежала со стратегического плацдарма в Бахмуте

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин утверждает, что одно из подразделений Вооруженных сил РФ оставило свои позиции в районе Бахмута Донецкой области 9 мая. Об этом он заявил в видеозаписи, которую распространила пресс-служба бизнесмена.

«Сегодня одно из подразделений министерства обороны РФ бежало с одного из наших флангов, бросив позиции. Сбежали все и оголили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров. Хорошо, мы его заблокировали кое-как», — сказал Пригожин.

Бизнесмен уточнил в записи, что позиции оставила Минобороны РФ. По его словам, российские военные оставили стратегический плацдарм, где погибли около 500 наемников ЧВК Вагнера. «Они просто взяли и драпанули», — сказал Пригожин.

О каком участке фронта идет речь, бизнесмен не уточнил. Недавно, согласно видеозаписям, украинские войска наступали в поселке Сакко и Ванцетти на севере, а также заняли бывшую позицию ЧВК Вагнера в Озаряновке на юге от Бахмута.

Пригожин утверждает, что ВСУ «рвут фланги» на Бахмутском направлении, проводят перегруппировку на Запорожском и в ближайшее время начнут контрнаступление.

Пригожин также заявил в видеозаписи, что Минобороны РФ не предоставило ЧВК Вагнера обещанные боеприпасы. По его словам, 8 мая в министерстве прошло совещание, на котором решили, что ЧВК получит 10% от запрашиваемых боеприпасов.

Пригожин добавил, что ЧВК Вагнера не уйдет из Бахмута еще несколько дней. «Мы не уйдем из , будем настаивать еще несколько дней. Пободаемся, а там разберемся», — сказал он.

Также бизнесмен добавил, что Минобороны якобы угрожало наемникам госизменой в случае оставления Бахмута.

Наемники ЧВК Вагнера представляют основу российских сил в боях в Бахмуте. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что поддержку штурмовым отрядам оказывают войска ВДВ.

Евгений Пригожин неоднократно публично конфликтовали с Минобороны РФ из-за поставок боеприпасов. 5 мая Пригожин опубликовал видео на фоне трупов наемников, в котором матом кричал в адрес руководства Минобороны РФ, требуя предоставить группировке боеприпасы. Затем он заявил, что ЧВК уйдет из Бахмута 10 мая. Спустя несколько дней, 7 мая, по словам Пригожина, Минобороны пообещало предоставить столько боеприпасов, «сколько требуется для продолжения боевых действий».

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