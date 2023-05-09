Парады в честь Дня Победы отменены в 24 российских городах

Власти 24 российских городов, подсчитала «Верстка», приняли решение не проводить парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Только за последние несколько дней от проведения парадов отказались в Кургане и Новочеркасске.

Как напоминает «Верстка», 22 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что в День Победы военные парады планируется провести в 28 городах. Таким образом, делает вывод издание, отменены почти все парады в честь 9 Мая.

В Москве парад все же состоится. В нем будут участвовать главы Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В Москву приехал и Александр Лукашенко. В 2022 году на параде в честь Дня Победы в Москве не было ни одного лидера иностранного государства, в Кремле заявили, что решили их не приглашать.

В эфире российских телеканалов под трансляцию парада отведено 40 минут, обратила внимание Арина Бородина — меньше, чем обычно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что никаких сокращений в программе парада не предусмотрено. «Готовится обычный парад. Это все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает», — говорил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Трансляцию с Красной площади в Москве, начиная с 10:00 мск, покажут основные российские телеканалы. Специальный эфир, посвященный параду, решил провести телеканал «Дождь».