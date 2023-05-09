Полиция задержала 14 человек на антивоенной выставке в квартире в Ленинградской области

В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 14 человек на антивоенной выставке, сообщает телеграм-канал SOTAvision и проект RusNews.

По данным канала, поводом для задержания стало подозрение в краже. Всех задержанных увезли в УМВД Гатчинского района.

RusNews уточняет, что выставка проходила в квартире в поселке Тайцы. На мероприятии, приуроченном к 9 мая, были представлены работы петербургских художников против войны в Украине, пишет SOTAvision.

После того, как сотрудники полиции начали стучать в дверь, собравшиеся покинули квартиру через окно. На улице их задержали сотрудники силовых структур, дежурившие снаружи.

RusNews сообщает, что среди задержанных были корреспондент SOTA Влада Макейчик и журналистка RusNews Элина Козич.