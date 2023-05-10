Участника «Маяковских чтений» Николая Дайнеко приговорили к четырем годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил участника «Маяковских чтений» Николая Дайнеко к четырем годам колонии — именно столько просил прокурор, передает «ОВД-Инфо».

По данным правозащитного проекта, суд приговорил поэта к двум с половиной годам лишения свободы по статье о возбуждении ненависти или вражды, еще к трем годам — по статье о призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Из-за частичного сложения сроков приговор составил четыре года лишения свободы, поясняет «ОВД-Инфо».

Дело Дайнеко рассматривали отдельно от дел других участников «Маяковских чтений», поскольку ранее он заключил .

В Москве 25 сентября 2022 года прошли «Маяковские чтения», которые участники назвали «антимобилизационными». На следующий день полиция пришла с обыском в квартиру поэта Артема Камардина, участвовавшего в чтениях. Всех, кто тогда находился в квартире, сотрудники силовых структур избивали и пытали. Самого Камардина, по словам его адвоката, изнасиловали гантелью. Вскоре после этого Камардина, а также поэтов Николая Дайнеко и Егора Штовба арестовали.

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Организованная преступная группа поэтов Участников «Маяковских чтений» будут судить за антивоенные стихи и призывы не ходить в военкомат. Среди «доказательств» — показания военкома о том, что россияне сами «просили их мобилизовать»

Подробнее о «маяковском деле»

Организованная преступная группа поэтов Участников «Маяковских чтений» будут судить за антивоенные стихи и призывы не ходить в военкомат. Среди «доказательств» — показания военкома о том, что россияне сами «просили их мобилизовать»