Под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Сольден

На востоке Украины погиб оператор агентства Agence France-Press (AFP) Арман Сольден. Об этом сообщается в твиттере агентства.

Сольден погиб в результате обстрела рядом с городом Часов Яр под Бахмутом.

Судя по постам журналиста в соцсетях, в начале мая он находился в районе Бахмута. Он рассказывал, в частности, о российских обстрелах города, а также о жителях, остающихся в городе.

О том, что российские войска обстреляли Часов Яр 9 мая, сообщал глава города Сергей Чаус. Он говорил об одном погибшем в результате обстрела.

По данным издания «Суспильне», Арман Сольден стал десятым журналистом погибшим в ходе вторжения России в Украину.