Команда Навального нашла в Чехии дом и пентхаус зятя главы российской корпорации, выпускающей крылатые ракеты

Семья главы крупнейшего российского оборонного «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова владеет элитной недвижимостью в Чехии стоимостью более восьми миллионов евро. Об этом говорится в расследовании, которое 10 мая представила председатель совета директоров международного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих.

По данным авторов расследования, зять Обносова Ростислав Зориков через компании Alterra и Riomax владеет в Праге четырехэтажным домом в районе Жижков стоимостью шесть миллионов евро. Также Зориков, согласно документам, полученным ФБК, владеет в Праге 140-метровым пентхаусом стоимостью 1,1 миллиона евро. На двери дома висит табличка, что там проживают Ростислав Зориков и его жена Ольга, дочь Бориса Обносова, указывают авторы расследования.

В этом же жилом комплексе, согласно документам, отец Зорикова Андрей владеет 73-метровой квартирой. Кроме того, в том же районе Праги у Ростислава Зорикова и его младшего брата Даниила есть еще по одной квартире. Стоимость этой недвижимости в расследовании не приводится.

Представитель ФБК Мария Певчих пообещала, что фонд потребует ввести санкции против Бориса Обносова и Зориковых, чтобы запретить им въезд в Чехию:

Я не понимаю, почему чешское правительство, правительство ЕС до сих пор этих Зориковых сюда пускает. Их глава семьи — настоящий военный преступник, Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» находится под санкциями — они участник войны в Украине. <…> Мы будем жаловаться везде, где можем, напишем во все чешские ведомства, в полицию и МИД и будем требовать ввести личные санкции против Зориковых и Обносовых и всех фирм, которые у них здесь есть. Ну и, конечно, еще будем требовать провести проверку и узнать происхождение денег, которые они здесь тратят.

Команда Алексея Навального в декабре 2022 года выпустила расследование, посвященное Светлане Маниович, бывшей жене замминистра обороны РФ Тимура Иванова. В расследовании утверждалось, что Маниович не попала под санкции Евросоюза, которые ввели в отношении Иванова, поскольку спустя пять месяцев после начала полномастабного вторжения России в Украину пара развелась. В апреле 2023 года команда Навального провела протестую акцию в Париже у дома, где, как утверждается, Маниович арендует квартиру.

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