Венгрия отказалась быть страной-хозяйкой ЧМ-2024 по фигурному катанию, сославшись на последствия войны в Украине

Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ) объявила, что отказывается от проведения чемпионата мира по фигурному катанию, который должен был пройти в стране в 2024 году.

Такое решение, говорится в заявлении ассоциации, принято «из-за затяжной войны по соседству с нашей страной, ее влияния на экономику и цены на энергоносители, которые существенно влияют на конькобежный спорт».

Об отказе «из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов для организации качественных соревнований» принимать ЧМ-2024 по фигурному катанию венгерская сторона уже уведомила Международный союз конькобежцев (ISU).

Кому будет передано право провести чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Будапеште 22-28 января 2024 года, пока неизвестно.