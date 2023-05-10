Российские войска ждут украинского наступления. С аннексированных территорий «эвакуируют» мирных жителей The New York Times рассказала, что там происходит

Энергодар, Запорожская область Украины. 24 ноября 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

На аннексированных Россией территориях Украины в ожидании украинского наступления идет «эвакуация» мирных жителей. В начале мая глава назначенной Россией администрации аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий заявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости от линии фронта.

«Мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — заявил Балицкий. В его администрации сказали, что планируется переселить около 70 тысяч человек.

Жители аннексированной части Запорожской области рассказали журналистам The New York Times, что «эвакуация» идет «в атмосфере замешательства и неповиновения». На местных заправках не хватает топлива, в продуктовых магазинах — пустые полки, в банкоматах нет наличных денег.

«Они [оккупационные власти] выписывают людей из больниц и забирают оборудование», — рассказал 38-летний Андрей, житель города Каменка-Днепровская. По его словам, больницы закрывают, не объясняя причин: «Люди боятся спрашивать, потому что вокруг военные с оружием».

58-летняя Галина из города Пологи рассказала журналистам, что 5 мая было внезапно объявлено об окончании учебного года. По ее словам, потом в город приехали десятки автобусов, в которые жителям разрешили садиться только с тем, что они смогут унести. После того, как автобусы уехали, представители оккупационных властей заставили всех родителей, отказавшихся от эвакуации, подписать бумаги, в которых говорилось, что они проинформированы о рисках и несут ответственность за свои действия.

Про «эвакуацию» жителей Пологи также рассказал Артур Крупский, украинский глава Пологской районной администрации, сообщает NYT. По его словам, автобусы в сопровождении полицейских машин выехали из города и направились в сторону оккупированного Бердянска.

Генштаб ВСУ утверждает, что россияне вывозят мирных жителей на базы отдыха в Бердянске и Приморске. По словам военных, в первую очередь вывозят тех, кто принял российское гражданство в первые месяцы российской оккупации. По данным законного мэра Мелитополя Ивана Федорова, россияне также вывозят людей в Кирилловку и непосредственно на территорию России.

The New York Times отмечает, что «особенно хаотичной» оказалась «эвакуация» в Энергодаре, где живут работники Запорожской АЭС. Украинский мэр города Дмитрий Орлов заявил, что приказ об «эвакуации» вызвал если не «панику, то близкие к ней настроения». По его словам, в городе закончилось топливо, оккупационные власти вывезли больничное оборудование, а цены на лекарства и продукты «заметно выросли».

Житель Энергодара Михаил рассказал, что, когда он вместе с другими людьми зашел в один из местных магазинов, к ним подошел российский военный и сказал, что магазин закрыт. По словам Михаила, на вопрос, когда магазин снова откроется, солдат ответил: «Больше никогда».

В Украине утверждают, что только немногие жители Запорожской области соглашаются на «эвакуацию». «В основном уходят коллаборационисты», — сказал Артур Крупский.

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