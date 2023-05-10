В Шебекино Белгородской области при обстреле погиб местный житель

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель приграничного города Шебекино погиб из-за обстрела.

«Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два прилета по окраине города, в огороды частных жилых домов», — написал Гладков в телеграме.

По словам губернатора, местного жителя госпитализировали в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Пострадавший умер в больнице.

Город Шебекино расположен на границе с Украиной. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Шебекино, как и многие другие населенные пункты регионов на границе, неоднократно обстреливали. Начиная с 6 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков практически ежедневно сообщает об обстрелах Шебекино.

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