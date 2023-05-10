В России на массовых мероприятиях все чаще дежурят военные с «подавителями дронов». Их заметили на параде Победы в Петербурге «Фонтанка» рассказала, как работают эти устройства

Военнослужащий с «подавителем дронов» стоит на крыше одного из домов в Санкт-Петербурге во время Парада Победы 9 мая 2023 года Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

В условиях регулярных атак беспилотников в крупных городах России на массовых мероприятиях все чаще замечают военных с ружьями для подавления дронов. «Фонтанка» опубликовала текст о том, что из себя представляют эти устройства.

В Санкт-Петербурге такие устройства использовались во время парада Победы 9 мая. Как пишет «Фонтанка, их производит местная компания «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу». Она существует с 1992 года и оказывает услуги на рынке защиты информации — например, создает блокираторы сотовой связи, а также средства защиты компьютеров.

Журналисты не уточняют, используются ли устройства «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу» только в Санкт-Петербурге или на мероприятиях в других городах тоже.

Как рассказали «Фонтанке» в компании, первые «подавители дронов» были созданы к 2018 году для использования в Сирии, где противники российской армии наносили значительный ущерб инфраструктуре небольшими коптерами, к которым были привязаны гранаты. С тех пор они дорабатывались и совершенствовались.

Принцип действия «подавителя» следующий: он создает шумовые помехи, которые приводят к тому, что оператор дрона теряет с ним связь. Беспилотник либо автоматически садится, либо зависает в воздухе до тех пор, пока у него не сядет аккумулятор.

Помешать работе «подавителя» можно только одним способом — физически устранив оператора ружья. «Это излучающая аппаратура, ее может засечь радиоразведка. Увы, о том, что его обнаружили, оператор ружья до момента атаки на него узнать не сможет. Чтобы не стать мишенью, он должен постоянно менять позицию», — рассказал руководитель отдела развития «Лаборатории противодействия промышленному шпионажу» Дмитрий Ашевский.

«Подавитель» действует на дистанции до полутора километров. Устройство в его нынешнем варианте позволяет бороться только с маленькими разведывательными дронами: большие беспилотники типа «Байрактаров» летают на слишком больших высотах и могут менять частоты взаимодействия с оператором, поэтому «добираться до них бессмысленно».

«Подавителю» можно было придать любую форму, но учитывая, что он направленного действия и хоть как-то нужно прицеливаться, остановились на форме ружья. С магазином, где спрятан аккумулятор, он весит порядка 4,1 кило, так что постоянно с ним не побегаешь. На ручке над «магазином» — планка для крепления оптики или тепловизора. В «стволе» спрятана антенна, генератор шумовой помехи передает на нее импульс, блокирующий техканалы дрона.

Цена «подавителя» — 975 тысяч рублей. В основном их продают только организациям, хотя формально на покупку такого устройства не нужна лицензия, и его не запрещено покупать рядовым гражданам.

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