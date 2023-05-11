В Минобороны РФ назвали «попыткой выдать желаемое за действительное» сообщения США и Украины о «Кинжале», сбитом системой Patriot

Заявления о том, что украинским военным удалось сбить ракету «Кинжал» с помощью комплекса Patriot, являются «попыткой выдать желаемое за действительное» и «вбросом», утверждает «высокопоставленный источник в Минобороны РФ». Соответствующие заявления опубликовали агентства ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс».

«Дело в том, что скорость полета ракеты „Кинжал“ превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot», — сказал источник.

По утверждению собеседника российских агентств, «Кинжал» на конечном участке полета совершает маневр, который «исключает» его перехват. Он отметил, что украинские военные «не в первый раз» заявляют о перехвате ракет и предположил, что это делается, «чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО, натягивая их эффективность».

Командование ВСУ 6 мая заявило, что несколькими днями ранее над Киевской областью с помощью американской системы Patriot была сбита ракета «Кинжал». 10 мая эту информацию официально подтвердил Пентагон.

Мэр Киева Виталий Кличко 10 мая показал журналистам обломки, которые, по его утверждению, являются частями сбитой ракеты. Внутренняя часть боевого блока ракеты комплекса «Кинжал» никогда не демонстрировалась, а потому по обломкам нельзя точно сказать, являются ли они частью этого комплекса или другой ракеты (или бомбы).

Российские военные ранее неоднократно утверждали, что «Кинжал» невозможно перехватить или сбить. Независимо проверить заявления Минобороны РФ о ее характеристиках невозможно.