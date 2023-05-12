Минобороны РФ заявило, что ВСУ наступают на Соледарском направлении «на всей линии боевого соприкосновения в 95 километров»

Министерство обороны РФ утверждает, что Вооруженные силы Украины 11 мая наступали на Соледарском направлении в Донецкой области Украины «на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров». Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

За день, по заявлению Минобороны, подразделениями ВСУ предприняли 26 атак, в которых участвовали более тысячи военнослужащих, до 40 танков и другая военная и специальная техника. «Все атаки подразделений ВСУ отражены. Прорывов обороны российских войск не допущено», — заявил Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил днем 12 мая после заседания ставки верховного главнокомандующего, что подразделения ВСУ «сверхусилиями» остановили российские силы и «даже отбросили» их назад на некоторых направлениях.

В провоенных телеграм-каналах вечером 11 мая появились сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. Сообщалось, что украинские военные совершили прорыв в районе Соледара, начали операцию по окружению российских сил в Бахмуте, а возле Харькова заметили большое количество украинских танков, направляющихся к границе с Россией. В Минобороны РФ заявили, что сообщения о «прорывах обороны» на различных участках фронта не соответствуют действительности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, которое вышло 11 мая, что для подготовки контрнаступления ВСУ необходимо «еще немного времени».

ВСУ проводят «формирующие операции» в преддверии запланированного контрнаступления на фронте, сообщил телеканал CNN. Вспомогательные или подготовительные операции подразумевают удары по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.

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