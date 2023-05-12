CNN: ВСУ проводят «формирующие операции» в рамках подготовки к наступлению

Вооруженные силы Украины начали проводить «формирующие операции» в преддверии планирующегося контрнаступления на фронте. Об этом CNN заявили два высокопоставленных источника, представитель Пентагона и западный чиновник.

Как поясняет телеканал, «формирующие операции» включают в себя нанесение ударов по таким целям, как склады оружия, командные центры, бронетанковые и артиллерийские системы, и направлены на подготовку поля боя для наступления. Это стандартная тактика перед крупными операциями, добавляют журналисты. Осенью 2022 года, когда Украина вела контрнаступление в южной и северо-восточной частях страны, ему также предшествовали воздушные атаки.

По словам военного представителя США, эти подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней до начала основной фазы наступления. Также такие операции могут быть направлены на то, чтобы сбить противника с толку.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в интервью британским СМИ заявил, что ВСУ для подготовки контрнаступления необходимо дополнительное время, в том числе на то, чтобы получить обещанные западными союзниками вооружения.

Вечером 11 мая в некоторых прокремлевских телеграм-каналах начала распространяться информация о якобы начавшемся контрнаступлении ВСУ. В частности, сообщалось о прорыве украинских военных в районе Соледара и об операции по окружению россиян в Бахмуте, а также о большом количестве украинских танков близ Харькова, направляющихся к границе с РФ.

Вскоре Минобороны РФ официально заявило, что сообщения о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения в Украине не соответствуют действительности. В Киеве никаких комментариев по поводу возможного перемещения своих войск не давали.

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