Германия передаст Украине системы ПВО, танки и дроны почти на три миллиарда евро. Это крупнейший пакет помощи с начала войны
Германия передаст Украине военную технику на сумму в 2,7 миллиарда евро. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Это крупнейший пакет военной помощи Берлина для Киева с начала полномасштабного вторжения России.
В него, в частности, войдут:
- 30 танков Leopard 1;
- 20 боевых машин пехоты Marder;
- 15 зенитных самоходных установок Gepard;
- 200 дронов-разведчиков;
- четыре системы ПВО IRIS-T SLM;
- 18 колесных гаубиц;
- 100 бронетранспортеров.
Пакет военной помощи был согласован в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомствами федерального канцлера. Он приурочен к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая, отмечает Deutsche Welle.
В начале мая министерство обороны США объявило, что направит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. В апреле США дважды объявляли о пакетах военной помощи Украине — на 2,6 миллиарда и 325 миллионов долларов. В них, в частности, вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, средства ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.