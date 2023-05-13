Германия передаст Украине системы ПВО, танки и дроны почти на три миллиарда евро. Это крупнейший пакет помощи с начала войны

Германия передаст Украине военную технику на сумму в 2,7 миллиарда евро. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. Это крупнейший пакет военной помощи Берлина для Киева с начала полномасштабного вторжения России.

В него, в частности, войдут:

30 танков Leopard 1;

20 боевых машин пехоты Marder;

15 зенитных самоходных установок Gepard;

200 дронов-разведчиков;

четыре системы ПВО IRIS-T SLM;

18 колесных гаубиц;

100 бронетранспортеров.

Пакет военной помощи был согласован в ходе секретных переговоров между министерствами и ведомствами федерального канцлера. Он приурочен к вручению президенту Украины Владимиру Зеленскому Международной премии имени Карла Великого в Ахене 14 мая, отмечает Deutsche Welle.

В начале мая министерство обороны США объявило, что направит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1,2 миллиарда долларов. В апреле США дважды объявляли о пакетах военной помощи Украине — на 2,6 миллиарда и 325 миллионов долларов. В них, в частности, вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, средства ПВО, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды.

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