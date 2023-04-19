США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов

Администрация президента США Джо Байдена направит Украине новый пакет военной помощи на 325 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

США передадут Украине дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, комплексы противотанкового оружия АТ-4, противотанковые мины, более девяти миллионов патронов к стрелковому оружию, высокоточные авиационные боеприпасы и другое.

Как писало Associated Press, с момента начала полномасштабного вторжения России Вашингтон выделил Киеву военную и другую помощь на сумму более 35 миллиардов долларов.

В начале апреля США объявили о пакете военной помощи Украине на сумму в 2,6 миллиарда долларов. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, противотанковые системы, средства ПВО, боеприпасы, минометные системы и другое оружие.

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