Россия развернула 16 стратегических бомбардировщиков в 200 километрах от Финляндии и Норвегии

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и 14 бомбардировщиков Ту-95 находятся на российской авиабазе Оленья, расположенной на Кольском полуострове в 200 километрах от Финляндии и Норвегии. Об этом сообщает издание The Barents Observer, ссылаясь на спутниковые снимки от 7 мая.

Раньше авиабаза в Мурманской области в основном обслуживала небольшой парк старых сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М и нескольких военно-транспортных самолетов Ан-12. В августе 2022 года сюда прибыли первые Ту-160, в октябре здесь развернули более десяти Ту-95 и Ту-160.

Стратегические бомбардировщики, развернутые на авиабазе, раньше базировались в Энгельсе Саратовской области, отмечает The Barents Observer. В декабре 2022 года военный аэродром в Энгельсе дважды атаковали украинские беспилотники. В Минобороны РФ утверждали, что ПВО оба раза перехватили дроны. В ходе первой атаки повреждения получили два Ту-95.

Стратегические бомбардировщики, дислоцированные в авиабазе на Кольском полуострове, участвуют в обстрелах Украины крылатыми ракетами, отмечает издание. По данным радионаблюдателя, отслеживающего действия российской стратегической авиации, на прошлой неделе самолеты из Оленьей вылетали почти каждый день, в том числе на боевые вылеты со стрельбой по целям в Украине.

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