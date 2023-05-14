Пригожин допустил, что к крушению авиагруппы РФ в Брянской области причастна российская ПВО

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин намекнул на то, что к крушению российской авиагруппы в Брянской области причастна российская система противовоздушной обороны. Об этом Пригожин заявил в ответ на просьбу издания «Ньюсинфо» прокомментировать крушение авиагруппы. Заявление Пригожина распространила его пресс-служба.

«Четыре самолета, если провести круг по местам их падения, получается, что этот круг диаметром (а все они лежат ровно по кругу) 40 километров. То есть радиус круга — 20 километров. А теперь зайдите в интернет и посмотрите, какое средство поражения ПВО могло бы находиться в центре этого круга, и дальше выстройте сами свои версии», — говорится в ответе Пригожина.

Владелец ЧВК добавил, что «не в курсе», поскольку «занимается Бахмутом».

После крушения российской авиагруппы представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что к случившемуся может быть причастна российская ПВО. Об этом он сказал в эфире украинского телемарафона. Позже, как пишет «Громадське», Игнат сказал, что всего лишь поддержал шутку ведущей телемарафона.

В Брянской области, по сообщениям российских СМИ, 13 мая потерпели крушение два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой истребитель Су-35, из-за чего погибли, по разным данным, от двух до девяти человек. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что всего крушение потерпели пять воздушных судов, в том числе три вертолета. Власти Брянской области официально подтвердили крушение одного вертолета. В Минобороны РФ это не комментировали.

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